Tim Merlier is de te kloppen man in sprintetappes Vuelta: “Dat motiveert mij”

Tim Merlier weet dat er naar hem gekeken wordt tijdens de vlakke etappes van deze Vuelta a España. In Nederland krijgt de Belgische kampioen van Alpecin-Deceuninck al meteen twee kansen, te beginnen vandaag in Utrecht. “Ik hoop mijn ding te doen en op tijd in positie te zijn om mijn sprint te rijden”, vertelt hij in Utrecht WielerFlits.

In dit startveld is Merlier the man to beat in de massasprints. “Als de rest daar zo over denkt, is dat plezant voor mij. Dat geeft mij niet meer druk, het motiveert mij”, geeft hij aan. “Ik kijk nooit naar anderen in de sprint. Ik hoop mijn ding te doen en op tijd in positie te zijn om mijn sprint te rijden. Dat wil ik ook hier doen.”

Dat de kopman van Alpecin-Deceuninck kan winnen in grote rondes, is bekend. In de Giro 2021 sloeg hij toe bij de allereerste sprinterskans en datzelfde deed hij in de Tour 2021. Wat dat betreft ligt er druk op de schouders van Merlier om dat ook in zijn derde grote ronde ooit, de Vuelta, te flikken. “Ik kan wel met die druk om, ik ga proberen dat te verwezenlijken.”

‘Denk pas na twee, drie zeges aan groen’

Met op papier zes sprintkansen lonkt ook de groene puntentrui voor Merlier. Sinds vorig jaar is het puntenklassement namelijk gemaakt voor de rappe mannen. Toch wil de toekomstig renner van Soudal-Quick-Step zo vroeg in de Vuelta nog niet denken aan dat groen. “Oei… Ik moet eerst proberen een etappe te winnen, dan hopelijk een tweede en een derde. En dan kan je beginnen denken”, houdt hij de boot af.

Voorwaarde is dan wel dat Merlier op zondag 11 september de eindstreep haalt in Madrid. In de Giro en de Tour stapte hij vorig jaar vroegtijdig af. Heeft Merlier vertrouwen er in dat hij Madrid gaat halen? “Ik denk als ik steun krijg van ploegmaats in het gebergte, dat het geen enkel probleem zal zijn”, benadrukt hij.