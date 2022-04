‘Tim Merlier hoogst onzeker voor Giro door elleboogblessure’

Tim Merlier ziet zijn deelname aan de Giro d’Italia in gevaar komen. De Belgische sprinter van Alpecin-Fenix liep tijdens Parijs-Roubaix een blessure op aan zijn elleboog. Volgens Sporza zou deze blessure niet hersteld zijn tegen de start van de Ronde van Italië. De Grande Partenza vindt al over twee weken plaats.

Merlier kwam op de kasseistrook van Carrefour de l’Arbre flink ten val. De 29-jarige coureur viel hard op zijn elleboog, met een gapende wond tot gevolg. De beelden van de elleboog van Merlier spraken boekdelen. Desalniettemin finishte de Belg Parijs-Roubaix op de Vélodrome.

Meteen na de koers werd hij geopereerd aan zijn elleboog. De gapende wonde aan de elleboog moet echter vanzelf dichtgaan, wat tijd vergt. Aangezien de start in Budapest al binnen twee weken is, komt de Ronde van Italië naar alle waarschijnlijkheid te vroeg. Alpecin-Fenix communiceerde zelf nog niet over het herstel van Merlier.

Vorig jaar won de renner uit Wortegem-Petegem nog een etappe in de Giro. In de tweede etappe klopte hij onder meer Elia Viviani en Dylan Groenewegen, goed voor zijn eerste zege in een van de drie Grote Rondes. Merlier reed de Italiaanse etappekoers wel niet uit, in de elfde etappe kwam hij niet van start.