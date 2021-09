Tim Merlier greep naast derde etappezege: “Ontgoocheld in mezelf”

Tim Merlier baalde dat hij gisteren naast zijn derde etappezege greep in de Benelux Tour. In de massasprint in Bilzen werd de snelle man van Alpecin-Fenix zesde. “Ik ben echt ontgoocheld in mezelf.”

Merlier vond dat hij te weinig karakter had getoond op het laatste klimmetje, vertelde hij na de etappe aan Het Laatste Nieuws. “Gianni Vermeersch zat te roepen en te tieren tegen me dat ik moest volhouden. Ik zat allerlaatste daar. Het leek niet meer haalbaar en ik zette me op kant, ik had het eigenlijk opgegeven, maar ik kwam toch nog vooraan, dus dat is niet goed”, zei de 28-jarige sprinter.

Mede doordat hij te ver zat en er voor hem een gat viel, kwam Merlier niet verder dan de zesde plek. Hij vond echter dat hij in de kilometers voor de sprint harder voor zichzelf had moeten zijn. “Het is niet de eerste dat dit mij overkomt. Het is typisch iets voor mij, ik moet er echt iets aan doen. Misschien moet ik naar een mental coach gaan. Ik heb dat al gedaan, maar het helpt precies niet bij mij.”

Dit weekend staan de laatste twee etappes van de Benelux Tour op het programma. Eerst werkt het peloton een Ardennenetappe af naar Houffalize. Zondag eindigt de ronde in Geraardsbergen.