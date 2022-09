Tim Merlier: “Denk niet dat grote ronde uitrijden me sterker maakt”

Na mislukte pogingen in de Giro en de Tour, hoopt Tim Merlier dit Vueltaweekend voor het eerst een grote ronde uit te rijden. “Maar dan zal ik wel veel steun van de ploeg nodig hebben”, aldus de sprinter van Alpecin-Deceuninck aan Sporza.

Merlier kende gisteren geen al te gemakkelijke dag. “Ze hebben nog niet veel op mij moeten wachten, maar gisteren was het nodig. Jimmy Janssens en Lionel Taminiaux hebben berenwerk voor mij gedaan. Het was de eerste keer deze Vuelta dat ik in zo’n penibele situatie zat. Vandaag hoop ik op meer kracht in de benen.”

Als dat lukt, rijdt Merlier zijn eerste grote ronde uit. Eerder kreeg de Belgische kampioen al de nodige kritiek door zijn vroege opgaves. “Onterecht. Als ik vorig jaar in Giro was gebleven, had ik die met steun van de ploeg wel kunnen uitrijden. En in de Tour kreeg ik ook geen steun omdat we met twee sprinters waren. Als je als sprinter steun krijgt van de ploeg, rijd je die ronde uit. Kijk naar Jakobsen en Ewan, zij hebben altijd de hele ploeg bij hen.”

“Maar anderzijds weet ik niet of uitrijden een must is. Ze zeggen altijd dat een grote ronde je sterker maakt, maar hoe ik me nu voel, vrees ik daar wat voor. Ik ben niet zo graag in grote rondes”, lacht de Oost-Vlaming.

Morgen kan hij in Madrid zijn eerste ritzege boeken in de rit van de laatste kans. “Als ik vandaag overleef, ben ik er gerust in. Ik ben nerveuzer voor vandaag dan voor morgen. In de sprint zal ik ook wat geluk moeten hebben. Ik ken mijn capaciteiten, maar er kan er maar ééntje winnen.” Na de Vuelta start Merlier nog in de Famenne Ardenne Classic en de Memorial Rik Van Steenbergen.