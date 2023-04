Tim Marsman kroont zich tot eindwinnaar in Tour du Loir et Cher

Tim Marsman heeft de Tour du Loir et Cher op zijn naam geschreven. De Nederlander van Metec-SOLARWATT reed na zijn overwinning in de eerste etappe al de hele week aan de leiding, en gaf deze ook in de slotetappe niet meer uit handen. De etappe werd gewonnen door de Belg Jasper Dejaegher van Circus-ReUz-Technord.

De laatste etappe van de Franse rittenkoers voerde over een lokale omloop van zeven kilometer in de stad Bloise, die in totaal dertien keer moest worden afgelegd, waarmee de rit op een totaal van 97 kilometer kwam. De finish lag boven op een korte klim, dus de rit leek op het lijf geschreven van sprinters met inhoud.

Dejaegher bleek de sterkste op deze helling. Voor Marsman leek het nog even spannend te worden. Hij eindigde op de 27e plek op negen seconden van de winnaar, waardoor nummer twee in het klassement Callum Macleod vijf seconden terugpakte. De Nederlander hield echter drie seconden over en legde zo beslag op de eindoverwinning.