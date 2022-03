Tim Marsman boekt ritzege in Tour de Normandie

Tim Marsman heeft de zesde etappe in de Tour de Normandie op zijn naam geschreven. De 21-jarige Nederlander van Metec-SOLARWATT p/b Mantel haalde het in de 175,9 kilometer lange rit voor Charlie Quarterman (Philippe Wagner Cycling), die vorig jaar nog uitkwam voor Trek-Segafredo. Ewen Costiou (Côtes d’Armor-Marie Morin-U) eindigde als derde.

Marsman was de snelste van een kopgroep van vier, die de sprintende meute net voor wisten te blijven. In de overwegend vlakke etappe van en naar Carentan-les-Marais zorgde de renner van Metec zo voor de derde Nederlandse zege in de Franse ronde, nadat Casper van Uden eerder in de week al tweemaal de beste was. De Tour de Normandie eindigt morgen met een etappe van Ducey-les-Chéris naar Caen. Mathis Le Berre start de slotrit in de leiderstrui.