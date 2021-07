Tim Declercq twee jaar langer bij Deceuninck-Quick-Step

Tim Declercq heeft zijn aflopende contract bij Deceuninck-Quick-Step verlengd. De meesterknecht tekent een contract tot eind 2023 bij de Belgische WorldTour-formatie, die volgend jaar door het leven zal gaan als Quick-Step-Alpha Vinyl.

“Het vertrouwen dat Patrick Lefevere laat zien is heel mooi”, reageert Declercq. “Vooral het feit dat ik zo snel al kan tekenen. Als ik veel gewerkt heb tijdens de koers en de Wolfpack wint, geeft het mij dat veel plezier en voel ik mij onderdeel van de overwinning. Ik ben tevreden met de rol die ik heb en ik voel de waardering voor wat ik doe.”

De 32-jarige hardrijder, die de afgelopen Tour mede door een valpartij als laatste eindigde in het klassement, zet zich vaak urenlang op kop voor de sprintkopmannen. “Ik weet dat ik zo mijn kwaliteiten kan laten zien”, geeft Declercq aan.

Belangrijke rol

Ploegbaas Patrick Lefevere vindt ‘El Tractor’ van toegevoegde waarde voor de ploeg. “Hij is niet het type renner dat zelf veel zal winnen, maar hij is iemand die veel invloed heeft op hoe de wedstrijd gecontroleerd wordt. Hij geeft altijd alles voor zijn ploeggenoten en is er als het nodig is. Ik heb er vertrouwen in dat hij een belangrijke rol blijft spelen de komende twee seizoenen”, vertelt de manager.

Declercq maakte in 2017 zijn debuut voor het toenmalige Quick-Step Floors, nadat hij daarvoor vijf jaar voor Sport Vlaanderen-Baloise gereden had