Tijdritten Super-WK wielrennen 2023 in Stirling

De tijdritten op de weg tijdens het eerste ‘Super-WK’ wielrennen van 2023 worden gehouden in de Schotse stad Stirling. Dat maakte de Internationale Wielerunie vandaag bekend.

Stirling, een historische stad op 25 kilometer ten noordoosten van Glasgow, is de zevende locatie die is aangekondigd als gastheer voor het Super-WK, dat van 3-13 augustus in Glasgow en heel Schotland plaatsvindt. Het is de tweede locatie buiten Glasgow, na Dumfries & Galloway voor de wegwedstrijden para-wielrennen.

Extra locaties voor de verschillende UCI-wereldkampioenschappen die deel uitmaken van het WK worden in de komende weken en maanden bevestigd.