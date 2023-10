maandag 30 oktober 2023 om 13:52

Tijdritfenomeen Joshua Tarling voorspelt klassiekerwinst voor twee talenten van INEOS Grenadiers in 2024

INEOS Grenadiers is niet meer de dominante ploeg van een aantal jaar geleden, maar het team heeft wel enkele grote talenten in de gelederen. Daarbij ook Joshua Tarling. De 19-jarige Brit, dit jaar al Europees kampioen tijdrijden, verwacht veel van de Britse formatie in 2024. Hij denkt dat Ben Turner en Magnus Sheffield komend jaar een klassieker zullen winnen.

“Als je naar de renners in ons team kijkt, zie je dat de meesten van hen heel jong zijn”, begint Tarling in gesprek met GCN. “Om eerlijk te zijn: volgend jaar, of misschien over een paar jaar, zal het een heel sterk team zijn. Ik denk dat Big Ben (Ben Turner, red.) een klassieker zal winnen. En hetzelfde geldt voor Magnus (Sheffield, red.).”

Turner en Sheffield

De 24-jarige Turner begon 2023 uitstekend met een zege in de Vuelta a Murcia en een tweede plaats in de Jaén Paraiso Interior, achter Tadej Pogacar. Daarna had de Brit echter vooral veel pech. Hij brak zijn elleboog in de Omloop het Nieuwsblad en vervolgens, toen hij net terug was in het peloton, zijn spaakbeen in de Ronde van Vlaanderen. In de Tour de France moest hij opgeven met maagproblemen.

Sheffield (21) heeft al een semiklassieker op zijn naam. In 2022 won hij namelijk de Brabantse Pijl. Dit seizoen liet hij zich vooral zien in rittenkoersen van een week: de Amerikaan werd vierde in de Santos Tour Down Under, tweede in de Tour of Norway, vierde in de Ronde van Groot-Brittannië en eveneens vierde in de CRO Race. In de Omloop het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen finishte hij tussen plek twintig en vijfentwintig.

“Het beste van twee werelden”

“Volgend jaar hebben we het beste van twee werelden”, zei Tarling over de klassiekerkern van INEOS Grenadiers. “We hebben nieuwe renners, maar we hebben ook de beste ouderen, zoals Luke (Rowe, red.), Kwiatkowski en Ben Swift. De ingrediënten zijn perfect, we hebben alleen nog dat beetje extra nodig. Iedereen is supergemotiveerd en wil weer beginnen.” Hoewel de contractverlenging nog niet is aangekondigd, lijkt de Britse ploeg dus ook door te gaan met Rowe.