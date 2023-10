maandag 30 oktober 2023 om 11:05

Laurens De Plus verlengt contract bij INEOS Grenadiers met meerdere jaren

Laurens De Plus blijft langer bij INEOS Grenadiers. De 28-jarige Belg heeft zijn contract met drie jaar verlengd. Hij blijft zo tot tenminste eind 2026 verbonden aan het Britse WorldTeam.

“Ik ben zo blij dat ik nog drie jaar bij het team kan blijven”, zegt De Plus op de sociale media van INEOS Grenadiers. “Hopelijk kan ik de komende jaren beter blijven worden. Ik geloof dat we kunnen blijven groeien, onszelf ontwikkelen en verhalen kunnen maken. Ik voel dat ik nu mijn plek heb binnen dit team en dat iedereen mijn kwaliteiten kent. Dat is een goed gevoel. Ik hoop dat ik het vertrouwen van het team terug kan betalen door wat mooie wedstrijden te winnen met mijn ploeggenoten.”

“Mijn doel is om zoveel mogelijke grote ronden te winnen als ploeggenoot en ik denk dat INEOS Grenadiers daar het beste team voor is”, aldus de klimmer, die het voorbije seizoen vroegtijdig moest beëindigen. Hij kwam ten val in de openingsploegentijdrit van de Vuelta a España en brak daarbij zijn heup.

Voor de Plus was 2023 zijn derde jaar bij INEOS Grenadiers. Hij kwam na 2020 over van Jumbo-Visma, waar hij belangrijk was als klimknecht. Die rol heeft hij ook bij INEOS Grenadiers. In Britse dienst wilde het vanwege meerdere fysieke ongemakken aanvankelijk nog niet echt lukken, maar dit jaar was hij in de Giro d’Italia weer van grote waarde voor Geraint Thomas, die als tweede zou eindigen in de Italiaanse rittenkoers. Zelf werd De Plus nog tiende.

Carlos Rodríguez en Geraint Thomas

INEOS Grenadiers maakte onlangs ook bekend dat klassementsrenners Carlos Rodríguez en Geraint Thomas bij hebben getekend. Rodríguez blijft tot eind 2027, Thomas tot eind 2025. Met onder meer Pavel Sivakov, Daniel Felipe Martínez en Tao Geoghegan Hart vertrekken er ook meerdere sterkhouders. Andrew August en Óscar Rodriguez zijn dan alweer aangekondigd als aanwinsten voor 2024.