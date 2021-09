Tiesj Benoot zit op schema richting WK: “Maar eerst nog eens voor eigen resultaten”

Interview

De voorbereidingstocht van Tiesj Benoot richting het wereldkampioenschap in eigen land verloopt vooralsnog op rolletjes. In het klassieke voorjaar bleven de resultaten soms uit, maar nu doet hij in zowel de Benelux Tour als de Antwerp Port Epic mee voor de prijzen. “De bondscoach weet dat ik klaar zal zijn”, vertelt Benoot aan WielerFlits.

Het verdict voor de 27-jarige Gentenaar na de Antwerp Port Epic: een tiende stek. Benoot oogde sterk, maar zelfs met zijn goede benen kon hij niet voorkomen om de hele finale achter de feiten aan te rijden. “Tijdens de eerste onverharde stroken zaten we telkens goed vooraan. Maar op het lange tussenstuk maak ik de fout om te veel op mijn gemak te zitten. Net daarna rijden ze weg met een man of tien. Ik ben nog samen met Bert De Backer en Kenneth Van Rooy in de achtervolging getrokken, maar er was geen beginnen aan.”

“Met alles wat op de planning staat, moest ik ook voorzichtigheid aan de dag leggen”, aldus Benoot. “Ik ben niet te zot door de bochten gegaan, waardoor je automatisch soms verder zit. In de Strade Bianche ben ik al zotter geweest (lacht). Maar het belangrijkste: ik heb me geamuseerd en nog een goede dag voor de conditie gehad. Vier uur volle bak is niet niets. En ik heb gevoeld dat de conditie er is. De basis die ik in Livigno heb gelegd, op stage met Wout van Aert, is in orde.”

Na ook de Benelux Tour was het al de tweede keer in korte tijd dat we Benoot voor de prijzen zagen meedoen. “Het doet echt deugd om nog eens voor een resultaat te rijden. Ik ben nog nooit zo goed geweest in de Benelux Tour als nu. Alleen jammer dat ik twee keer pech had voor de Saint Roche, ik denk dat ik anders dichter was geëindigd. Uiteindelijk krijg ik ook nog twintig seconden straftijd. Jammer, want die derde plaats in het klassement was niet eens zo veraf.”

Vertrouwen van de bondscoach

Vooralsnog was het nochtans niet het jaar van Tiesj Benoot. In het voorjaar werd hij ziek na Parijs-Nice en in de Tour moest hij opgeven met pijn aan de hamstrings en heup na een reeks valpartijen. Toch is hij er zowel op de Olympische Spelen als op het WK bij.

“Ik weet dat mijn Tour niet goed was, maar die probleempjes zijn nu gelukkig opgelost”, verduidelijkt Benoot nog. “Ik denk dat ik op de Spelen goed gereden heb en op het WK in Imola van vorig jaar ook. De bondscoach weet wat hij aan mij heeft door die eerdere ervaringen, en ik denk dat ik daaraan mijn selectie ook wel verdiend heb. Ik wist al een tijdje dat ik mee zou mogen gaan. En Sven Vanthourenhout weet dat als hij mij selecteert, ik zal zorgen dat ik in orde ben.”

Moet er nog iets met de conditie gebeuren richting dat WK? “Niet echt, het gaat goed zo. Ik weet ook dat die echt lange wedstrijden als het WK mij nog beter liggen. Ik zou graag in aanloop naar de titelstrijd nog voor eigen resultaten willen gaan in de GP de Wallonie en de Primus Classic. Met de benen die ik nu heb, moet dat zeker mogelijk zijn. En later op het jaar mik ik ook op Milaan-Turijn en de Ronde van Lombarije. Geen Parijs-Roubaix dus voor mij, in tegenstelling tot de meeste Belgen.”

Speciale WK-sfeer

Maar Benoot kijkt in de eerste plaats uit naar de mondiale titelstrijd. Een WK in eigen land, dat zal hij allicht geen tweemaal meemaken. “Dat gaat heel speciaal zijn. Het was voor mij nog een extra reden om naar dit najaar te pieken. Bij de juniores heb ik het ooit al eens meegemaakt in Valkenburg, juist over de grens. En dat was al een heel speciale sfeer. Nu gaat er nog meer publiek voor ons zijn, en we hebben een topfavoriet in huis. Dat maakt het nog specialer.”