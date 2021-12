Tiesj Benoot voor twee jaar naar Jumbo-Visma

Tiesj Benoot koerst komend seizoen voor Jumbo-Visma. De 27-jarige klassiekerspecialist komt over van Team DSM, waar hij zijn doorlopende contract vroegtijdig liet ontbinden, en tekent een contract voor twee jaar bij de geel-zwarte formatie.

“Ik denk dat ik de top van mijn kunnen nog niet bereikt heb”, laat Benoot in de aankondiging van zijn nieuwe ploeg weten. “Bij Jumbo-Visma denk ik dat ik die stap voorwaarts kan maken. Ik heb de afgelopen jaren tegen deze ploeg opgekeken. Ik ken wat jongens uit de ploeg, waardoor ik wel een beetje kan inschatten hoe het eraan toegaat. Er heerst een professionele manier van werken die me aanspreekt”, aldus de Belgische renner.

Merijn Zeeman, sportief directeur bij Jumbo-Visma, is zeer te spreken over de komst van Benoot. “Tiesj stond al enkele jaren op ons lijstje van potentiële versterkingen”, zegt de 43-jarige Zeeman. “Toen duidelijk werd dat hij beschikbaar zou zijn, hebben we niet geaarzeld. We zijn erg blij dat Tiesj voor ons gekozen heeft. Het is een geweldige renner en heeft een geweldige persoonlijkheid. Hij maakt ons op veel vlakken sterker en zijn persoonlijkheid past perfect bij ons.”

Benoot koerste de afgelopen twee seizoenen voor Team DSM, nadat hij vanaf zijn beloftenperiode bij Lotto Soudal had gekoerst. Bij het Duitse WorldTeam had de Belgische klassiekerspecialist nog een contract tot eind 2022, maar eerder vandaag werd bevestigd dat renner en ploeg waren overeengekomen om de doorlopende verbintenis vroegtijdig te beëindigen. Eind oktober meldden bronnen al aan WielerFlits dat Benoot zou vertrekken.

Beslissende rol spelen

De 27-jarige Oost-Vlaming is enthousiast over zijn nieuwe avontuur in Nederlandse dienst. “Het vertrouwen dat ik kreeg na de eerste gesprekken gaf me een extra zetje. Ik ben ervan overtuigd dat ik in dit team de beste versie van mezelf kan worden als wielrenner. In de grote wedstrijden wil ik tot diep in de finale een beslissende rol kunnen spelen, zowel voor een kopman als voor mezelf als die kans zich voordoet.”

Benoot, die in 2018 een memorabele overwinning in Strade Bianche boekte en in 2020 een rit in Parijs-Nice won, moet de klassieke kern rond Wout van Aert komen versterken en zal ook in de etappekoersen een belangrijke rol spelen, kondigt Zeeman aan. “Hij is een echte teamplayer, die oog heeft voor verbeteringen en openstaat voor nieuwe ideeën en innovaties. Samen maken we een plan waar we allebei achter staan en in geloven.”