Tiesj Benoot over frontale botsing met auto: “Had een heel ander verhaal kunnen zijn”

Afgelopen maandag kwam Tiesj Benoot tijdens een trainingstocht in het Italiaanse Livigno hard ten val. De smakker maakte een vroegtijdig einde aan zijn seizoen, maar de gevolgen hadden nog veel groter kunnen zijn, zegt de renner van Jumbo-Visma. In gesprek met Het Laatste Nieuws vertelt Benoot wat er precies gebeurd is.

“Ik was aan het dalen en reed op een lang recht stuk”, begint Benoot. “Ik reed niet eens zo snel. Ik ben gaan terugkijken, ik haalde iets van een 67 km/u. Plots stak die auto een parking over. Heeft hij niet gekeken of dacht hij dat hij nog snel over kon, ik weet het niet. Ik ben er vol op gereden en heb zelfs bijna niet meer kunnen remmen. De deur van de wagen was ingedeukt, de spiegel lag eraf, de ruiten waren gebroken…”

Kwartier buiten bewustzijn

Benoot zal dit niet direct door hebben gehad, want door de botsing was hij een tijdlang buiten bewustzijn. Na ongeveer een kwartier kwam hij weer bij. Uiteindelijk werd hij met een helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis. “Ze gaven me meteen een shot morfine, ik was redelijk suf en lag aan de monitor. Ik lag er op mijn rug in, dus ik heb zelf niet veel gezien, maar ze hebben daar al echo’s genomen van mijn organen om te zien of er nergens inwendige bloedingen waren. Dat was gelukkig niet het geval.”

Bij zijn val brak Benoot wel een nekwervel, zo bleek in het ziekenhuis. Toch was hij opgelucht omdat er geen blijvende schade is. “Gelukkig kon ik ter plekke mijn handen en voeten al bewegen. Dat was een opluchting. Het heeft zeker niet veel gescheeld. Enkele millimeters of zelfs micrometers en het kon een heel ander verhaal geweest zijn. Ik heb het al min of meer aanvaard. Al ga ik de komende dagen ongetwijfeld nog gefrustreerd zijn als ik de collega’s thuis zie koersen. Eigenlijk ben ik heel dankbaar en blij dat ik het nog kan navertellen.”

Hersenschudding

De gebroken nekwervel is niet het enige wat Benoot overhield aan zijn klapper. “Er is nog een hersenschudding vastgesteld en ze hebben glas uit mijn heup en elleboog moeten halen en die wondes werden gehecht. Verder heb ik ook het gevoel dat mijn ribben gekneusd of gebroken zijn. De dokters hebben me daar niets van verteld, maar ik weet hoe dat aanvoelt en ik herken de pijn als ik lach of hoest.”

Benoot reisde woensdag terug naar België. “De diagnose die ze mij in Italië gaven, is dat ik zes tot twaalf weken moet rusten met deze brace. Ik ben nog jong dus ik hoop dat ik na zes weken dat ding al mag uitdoen. Ik ga hoe dan ook nog eens in Herentals bij dokter Toon Claes langs voor een tweede diagnose. Je weet toch maar nooit.”