Kleine breuk in nek voor Tiesj Benoot na aanrijding

“Eerst en vooral wil ik aan iedereen laten weten dat ik oke ben. Gisteren was ik betrokken in een valpartij in de Italiaanse Alpen. Ik ben nu in het ziekenhuis, waar ik de juiste zorg krijg om te herstellen”, laat Benoot weten op zijn Instagram.

“Ondanks de zware omstandigheden, de onderzoeken toonden dat ik een kleine breuk heb in mijn nek, ben ik nooit in levensgevaar geweest. Mijn situatie is stabiel. Dank u aan iedereen die me een bericht stuurde. Ik ga me de komende week focussen op mijn herstel.” Door zijn zware val kan er een streep door de BEMER Classic, de Ronde van Duitsland, het Canadese tweeluik en ook het WK op de weg.

