Tiesj Benoot: “Ik ga niet voor een klassement in de Tour” woensdag 1 juli 2020 om 19:41

Tiesj Benoot is een van de speerpunten in de selectie van Team Sunweb voor de Tour de France. De 26-jarige Belg vertelt aan Sporza dat hij als rittenkaper richting Frankrijk trekt. “In de Tour ga ik niet voor het klassement en kan ik ritten uitkiezen”, aldus Benoot.

Voor Benoot (bij zijn debuut in 2017 twintigste in het eindklassement) is het klassement geen doel op zich, ook omdat na de Tour de klassiekers volgen. “Zo kan ik me in sommige ritten ook een beetje sparen. Ik kan dan krachten overhouden, want na de Tour volgt er elke week nog een klassieker”, kijkt hij vooruit. “Met een kopman zou het lastiger zijn om een snipperdag te nemen in de cols. Op dat vlak zit ik dus in een ideale positie.”

Vrijbuitersploeg

Sunweb trekt met een vrijbuitersploeg naar de Tour. “We hebben niemand die voor het klassement zal gaan. Met meerdere renners mikken we op ritwinst”, legt Benoot uit. “Cees Bol gaat voor de vlakke ritten en in de bergen hebben we ook meerdere opties om mee te gaan in een ontsnapping. Daar ben ik er zelf één van”, aldus Benoot. “In de breedte hebben we dus een sterke en polyvalente ploeg zonder klassementsrenner. Zo’n klassementsman zou veel opties op eigen succes wegnemen,” stelt hij. “We zullen aanvallen, om vaak vertegenwoordigd te zijn in de ontsnappingen.”