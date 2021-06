Tiesj Benoot gaat voor klassement in Ronde van Zwitserland

Tiesj Benoot is de kopman van Team DSM voor de aankomende Ronde van Zwitserland. De 27-jarige Belg, die eerder dit seizoen vijfde werd in Parijs-Nice, krijgt in de WorldTour-rittenkoers de kans om zich te laten zien in het algemeen klassement.

“De Ronde van Zwitserland kiest voor een uitdagend parcours met een paar heel zware etappes”, verwacht ploegleider Marc Reef. “Er zit een heuvelachtige tijdrit in, en ook op het veranderende weer moeten we voorbereid zijn. We zien kansen in het klassement voor Tiesj, en bekijken dagelijks wat onze kansen zijn.”

“Voor de heuvelritten en de vlakke etappes kunnen we rekenen op de steun van Jasha Sütterlin, Romain Combaud en Søren Kragh Andersen, terwijl we in de bergetappes met Andreas Leknessund, Thymen Arensman en Mark Donovan een jong maar sterk drietal hebben.”

Selectie Team DSM voor de Ronde van Zwitserland 2021 (6-13 juni)

Thymen Arensman

Tiesj Benoot

Romain Combaud

Mark Donovan

Søren Kragh Andersen

Andreas Leknessund

Jasha Sütterlin