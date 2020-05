Tiesj Benoot focust op Tour en klassiekers: “Dansen op slap koord om conditie hoog te houden” woensdag 13 mei 2020 om 19:38

Tiesj Benoot heeft zijn wensenlijstje bij Team Sunweb ingeleverd voor het tweede deel van het seizoen. De nummer twee uit Parijs-Nice wil de Tour de France rijden om vervolgens zijn goede benen te verzilveren in Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen.

De WorldTour-kalender wordt normaal gesproken op 1 augustus hervat met Strade Bianche, de gravelklassieker die Benoot twee jaar geleden op zijn naam schreef. Hij hoopt dat die wedstrijd net als vorige vier jaar in zijn programma past, ook al wil hij vóór de Tour de France niet teveel koersen omdat hij daarná ook nog in de klassiekers goed wil zijn. “Maar ik denk wel dat het moet lukken”, vertelt hij in gesprek met Sportwereld. “In die periode is het in Toscane normaal gesproken 35 graden, dus het wordt een echte stofeditie. Maar daar laat ik me niet door afschrikken.”

De Belgische renner heeft zijn ideeën voor het tweede deel van het seizoen al te kennen gegeven aan de ploegleiding, die de puzzel voor al haar renners nu moet leggen. “Het wordt voor iedereen een uitdaging, heel bijzonder. Ik kijk er wel naar uit, aangezien ik een van de renners ben die Luik-Baskenaken-Luik (4 oktober) en de Ronde van Vlaanderen (18 oktober) wil combineren. Die liggen nu dicht bij elkaar na een grote ronde, dat is iets nieuws. Plus meer kans op slecht weer, wat wel wil zeggen dat het goed kan uitpakken.”

Tour de France

De aanvliegroute naar de klassiekers wordt de Tour de France, als het aan Benoot ligt. “Als je de klassiekers wilt doen, is enkel de Tour een optie voor een grote ronde. De Giro valt midden in de klassieke periode, dus dan kan je Luik en de Ronde van Vlaanderen niet rijden. En de Vuelta is zeer laat. Dus de Tour is de meest logische keuze.” In de Franse ronde gaat hij normaal gezien niet voor een klassement; dat was sowieso niet voorzien, dus blijft dagsucces het streven. “Zeker nu de klassiekers erna liggen, is het een kwestie om niet uitgewrongen uit de Tour te komen.”

Na de Tour volgt de ene klassieker de andere in sneltreinvaart op en de 26-jarige renner is dan ook op zijn hoede. “Je moet niet teveel willen doen, wat zeer verleidelijk is omdat we zolang niet hebben gekoerst. Als je begint te rekenen vanaf het begin van de Tour tot aan Parijs-Roubaix zijn dat acht weken. Dat is echt veel om de topconditie te rekken. Dus het wordt dansen op een slap koord om daar die conditie hoog te houden. Ik laat dat dan ook over aan de ploeg, want ze maakten voor mij ook een zeer mooi programma vóór corona.”

WK wielrennen

Tussen de drukke kalender ligt ook nog het WK wielrennen, dat vooralsnog voor Aigle-Martigny gepland staat. “Ik kijk ernaar uit”, zegt Benoot, “het wordt een lastig WK. In Parijs-Nice liet ik in een rit met meer dan vierduizend hoogtemeters zien dat ik daar wel tussen de wereldtop thuishoorde. Ik hoop erbij te zijn op het WK en dan in een goede conditie te zijn. Het is een week na de Tour en in mijn eerste Tour in 2017 had ik ook echt een goed gevoel zes dagen nadien, in San Sebastián. En twee weken later in de BinckBank Tour ook nog. Dus daar heb ik geen schrik van.”