Tiesj Benoot: “Eind eerste week werd ik wat ziek, maar gisteren had ik echt goede dag”

Tiesj Benoot kwakkelde aan het einde van de openingsweek van de Tour de France met ziekte. Dat heeft de Belgische helper van Jumbo-Visma woensdag aan WielerFlits verteld voor de start van de elfde etappe. “Net voor de rustdag was ik wat ziek aan het worden en had ik een slechte dag. Op de rustdag heb ik niets gedaan en ben ik er volledig doorgekomen. Gisteren had ik echt een goede dag”, voegt hij daar nog aan toe. “Ik ben blij dat ik erdoor ben.”

