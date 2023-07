Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 11 naar Moulins – Sprintgeweld in ‘vlakke’ etappe

In de elfde etappe van de Tour de France zijn de sprinters eindelijk weer aan zet. Jasper Philipsen zal zijn vierde ritzege van de ronde willen pakken, maar gaat het niet cadeau krijgen. Met Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen zijn er ook twee Nederlandse kapers op de kust. WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Vlak. Zo omschrijft de Tourorganisatie de elfde etappe van Clermont-Ferrand naar Moulins. Wat het laatste deel van de rit betreft, klopt dat aardig. Maar in de eerste zestig kilometer zitten stiekem nog behoorlijk wat hoogtemeters.

Startplaats Clermont-Ferrand maakte al vaak onderdeel uit van de Tour de France. Dit jaar passeren de coureurs voor de veertiende keer de voormalige hoofdstad van de Auvergne, die bekendstaat om de Michelin-banden. Verder is de stad gebouwd op zwart lavasteen, wat ongetwijfeld iets te maken heeft met de vulkaan die het peloton drie dagen eerder aandeed…

De eerste dertig kilometer van de rit zijn goed te doen. Daarna gaat het omhoog, de Côte de Chaptuzat (2,7 km aan 4,1%) op. Dat lijkt niet al te lastig, maar de daadwerkelijke top ligt nog een stuk hoger. Na een kort plateau is het dus nog een behoorlijk eind klimmen. Eenmaal boven, is het afdalen naar Ébruil. In deze plek begint met de Côte de la Bosse (13,1 km aan 3,1%) de zwaarste -hoewel niet gecategoriseerde – klim van de etappe.

Bovenop deze helling is het nog 120 kilometer tot de streep. Kortom: nog genoeg tijd voor de sprinters om terug te keren en wat te herstellen. Zestig kilometer voor het einde volgt nog wel de Côte de la Croix Blanche (1,6 km aan 5,4%), maar daarna is het meeste klimwerk achter de rug. Er komen geen gecategoriseerde hellingen meer. Wel blijft het wat glooien tot in Moulins, waar na 180,5 kilometer de finish ligt. De laatste rechte lijn is bijna anderhalve kilometer lang.

Woensdag 12 juli, etappe 11: Clermont-Ferrand-Moulins

Officieuze start: 13:05 uur

Officiële start: 13:25 uur

Finish: tussen 17:15 uur en 17:45 uur

Afstand: 180 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte du Chaptuzat: tussen 14.05 en 14.10

Passage Côte du Mercurol: tussen 14.25 en 14.35

Tussensprint Lapeyrouse: tussen 14.55 en 15.10

Passage Côte de la Croix Blanche: tussen 15.55 en 16.15

Favorieten

We hebben deze Tour de France al vier massasprints gezien en drie keer was Jasper Philipsen aan het feest. Een score van 75 procent. De Vlam van Ham is momenteel de snelste van het peloton en heeft – met Ramon Sinkeldam, Jonas Rickaert en vooral de onnavolgbare Mathieu van der Poel – een lead-out om u tegen te zeggen. Er is geen twijfel over mogelijk dat de vier sterren naar Philipsen gaan.

De enige die Philipsen deze Tour al wist te kloppen, is Mads Pedersen. In Limoges ging de Deen van ver aan, maar wist hij zijn inspanning sterk vol te houden. Op zulke aankomsten is de krachtpatser van Lidl-Trek maar moeilijk te verslaan. De finish in Moulins is echter vlak, wat hem op papier minder ligt. Dat blijkt ook wel uit zijn uitslagen in Bayonne, Nogaro en Bordeaux: negende, tiende, tiende. Op een goede dag kan Pedersen echter ook een hogesnelheidssprint aan. Zo klopte hij dit voorjaar Olav Kooij nog in de openingsrit van Parijs-Nice en pakte hij op vergelijkbare wijze een etappe mee in de Giro d’Italia.

Niettemin lijkt Pedersen op deze aankomst niet de voornaamste uitdager van Philipsen. We denken dan eerder aan mannen als Caleb Ewan , Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen. Van hen kwam Ewan voorlopig het dichtst bij een zege. In Bayonne werd hij derde, in Nogaro tweede. Die laatste keer was het verschil met Philipsen slechts een half wiel. Ewan heeft wel de pech dat Jacopo Guarnieri, een belangrijke schakel in de sprinttrein van Lotto Dstny, is uitgevallen. Wellicht ontbrak het aan de hulp van de Italiaan in Bordeaux en Limoges. Beide keren kwam The Pocket Rocket namelijk niet aan sprinten toe.

Fabio Jakobsen heeft na zijn vierde plaats in Bayonne ook geen top-tienklasseringen meer kunnen noteren. De reden is bekend: de Europees kampioen kwam op het autocircuit in Nogaro hard ten val en reed de dagen nadien gehavend rond. Op karakter overleefde hij de Pyreneeën, waarna hij het in Bordeaux alweer probeerde. Vijftiende. Nu, ruim een week na zijn smakker, mag hij weer denken aan meer, al had hij het dinsdag nog wel bijzonder zwaar. Als hij weer helemaal de oude is, is Jakobsen misschien wel de enige die Philipsen op pure snelheid kan kloppen.

Al moeten we ook Dylan Groenewegen niet onderschatten. Bij zijn vorige vier deelnames aan La Grande Boucle won de Nederlander telkens een etappe en in aanloop naar deze Tour bewees hij ook zijn vorm, met onder meer twee ritzeges in de Ronde van Slovenië. De eerste week van de Ronde van Frankrijk leverde echter nog niet het gehoopte succes op. Bijna elke sprint liep er wel wat mis, waardoor hij nooit echt in de buurt kwam van een zege. Toch was zijn optreden in Limoges bemoedigend. Op een aankomst die niet per se de zijne was, sprintte Groenewegen naar plaats vier. In een vlakke sprint moet er nog meer inzitten.

Voor Wout van Aert had er in Limoges al meer ingezeten. Hij stoof daar Groenewegen voorbij in de slotmeters om derde te worden, maar had met wat meer geluk ook mee kunnen bikkelen voor de overwinning. De alleskunner van Jumbo-Visma kwam ingesloten te zitten, toen het duo Mathieu van der Poel-Jasper Philipsen links passeerde en Mads Pedersen links voorbijkwam. Weg momentum. Kan Van Aert wel zijn volle sprint rijden in Moulins, dan is hij een gevaarlijke klant voor de zege. Al is het niet honderd procent zeker dat de Belg zich ertussen zal smijten. In Bordeaux liet hij het sprintgeweld ook aan zich voorbijgaan.

Phil Bauhaus zal zich ongetwijfeld wel weer mengen. De Duitser doet dat de hele Ronde van Frankrijk al, en niet zonder succes. In Bayonne verraste hij met een tweede plaats, waarna hij een dag later bevestigde met een derde stek in Nogaro. In Bordeaux (zevende) zat hij wat verder, maar het moge duidelijk zijn dat Bauhaus iemand is om rekening mee te houden. Met een beetje geluk kan de renner van Bahrain Victorious deze Tour zomaar eens zijn eerste overwinning in een grote ronde pakken.

Ook Jordi Meeus zal daarvan dromen, maar voor de Belg van BORA-hansgrohe lijkt een ritzege in Moulins niet heel reëel. Voorlopig komt hij daarvoor simpelweg wat snelheid tekort. Wel een groot voordeel voor Meeus: met Danny van Poppel beschikt hij over een lead-out van wereldklasse. Een verbetering van zijn prestaties in Bayonne (zevende) en Bordeaux (zesde) behoort alleen daardoor al tot de mogelijkheden.

Terwijl Meeus gepiloteerd wordt door Danny van Poppel, heeft Biniam Girmay een andere Nederlander tot zijn beschikking als loods: Mike Teunissen. Laatstgenoemde zei voor de eerste sprintkans in Bayonne tegen WielerFlits dat Tourdebutant Girmay mogelijk enkele ritten nodig zou hebben om genoeg ervaring op te doen. En inderdaad, nadat hij twee keer niet in het stuk voorkwam, sprintte de Eritreeër in Bordeaux plots naar een derde plaats. De snelheid is er. Echt verrassend is dat niet, want Girmay lijkt zich sinds vorig jaar vooral als sprinter verder te hebben ontwikkeld. Zijn ritoverwinningen in de Ronde van Valencia en de Ronde van Zwitserland vormen daar het bewijs van.

De laatste ster geven we aan Bryan Coquard. De 31-jarige Fransman won nog nooit een etappe in een grote ronde, maar valt deze Tour in positieve zin op. Hij sprintte al vier keer naar een top-tienplaats. Of hij de power heeft om de allersnelsten te kloppen in Moulins, is twijfelachtig, maar hij zal het ongetwijfeld weer proberen.

Tot slot, is het ook nog letten op Luca Mozzato (vierde in Bordeaux), Sam Welsford (tot nog toe teleurstellend), Alexander Kristoff (idem), Peter Sagan (ook niet je van het) en Cees Bol, die na het uitvallen van Mark Cavendish de sprinthonneurs zal mogen waarnemen bij Astana Qazaqstan. Zonder sprinttrein zal het voor de Noord-Hollander wellicht lastig worden tegen de sprinttoppers (die wel een hele lead-out tot hun beschikking hebben), maar we hebben van Cavendish geleerd dat Bol een ‘assassin’ is. Wie weet kan hij het afmaken voor zijn afgestapte kopman.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jasper Philipsen

*** Caleb Ewan, Dylan Groenewegen

** Fabio Jakobsen, Wout van Aert, Mads Pedersen

* Phil Bauhaus, Jordi Meeus, Biniam Girmay, Bryan Coquard

Weer en TV

Het wordt woensdag aangenaam koersweer tussen Clermont-Ferrand en Moulins. Geen neerslag, 26 graden Celsius en vrij veel ruimte voor de zon. De wind (3 Beaufort) komt uit het oosten, en waait de laatste zestig kilometer dus in de rug. Het kan weleens een snelle finale worden.

Eurosport, NOS en Sporza hebben de uitzendrechten voor de Tour de France. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.