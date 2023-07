Tour 2023: Liveblog – Etappe 11 ‘vlakke’ rit naar Moulins woensdag 12 juli 2023 om 08:00

Vlak. Zo omschrijft de Tourorganisatie de elfde etappe van Clermont-Ferrand naar Moulins. Wat het laatste deel van de rit betreft, klopt dat aardig. Maar in de eerste zestig kilometer zitten stiekem nog behoorlijk wat hoogtemeters.



De eerste dertig kilometer van de rit zijn goed te doen. Daarna gaat het omhoog, de Côte de Chaptuzat (2.7 km aan 4,1%) op. Deze klim wordt direct opgevolgd door de Côte du Mercurol (2,9 km aan 4,6%) en de Côte de la Bosse (13,1 km aan 3,1%).

Zestig kilometer voor het einde volgt nog wel de Côte de la Croix Blanche (1,6 km aan 5,4%), maar daarna is het meeste klimwerk achter de rug. Wel blijft het wat glooien tot in Moulins, waar na 180,5 kilometer de finish ligt. De laatste rechte lijn is bijna anderhalve kilometer lang.

Mis niets van de elfde etappe van de Tour 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.05 uur

Officiële start: 13.25 uur

Finish: tussen 17.15 uur en 17.45 uur

Afstand: 180 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte du Chaptuzat: tussen 14.05 en 14.10

Passage Côte du Mercurol: tussen 14.25 en 14.35

Tussensprint Lapeyrouse: tussen 14.55 en 15.10

Passage Côte de la Croix Blanche: tussen 15.55 en 16.15

