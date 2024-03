zaterdag 16 maart 2024 om 08:41

Tien van de laatste elf monumenten en WK’s waren een prooi voor drie renners: komt daar een nieuwe naam bij?

In het wielrennen weten veel renners dat het lastig wordt om de zege te grijpen, als een select groepje renners aan de start verschijnt. In de recente geschiedenis blijkt dit zeker het geval, aangezien tien van de laatste elf monumenten en wereldkampioenschappen werden gewonnen door slechts drie renners: Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel en Tadej Pogačar.

Van deze drie grote heren ontbreekt er op de startlijst van Milaan-San Remo slechts eentje. Remco Evenepoel laat omwille van andere doelen dit jaar La Primavera links liggen. De andere twee kemphanen zijn echter wel van de partij. Het tweetal verdedigt een hegemonie als het gaat om zeges in de belangrijkste koersen van het jaar. In de laatste 11 monumenten en WK’s won Van der Poel er vier en Pogačar er drie.

De regerend wereldkampioen wist in 2023 liefst drie grote vissen aan de haak te slaan. Het WK in Glasgow, Parijs-Roubaix en Milaan-San Remo mocht Van der Poel bijschrijven op zijn palmares. In 2022 was hij ook al eens de sterkste in de Ronde van Vlaanderen. Voor Pogi was het afgelopen jaar ook geen teleurstelling. De Ronde van Lombardije en Vlaanderens Mooiste zette de teller op drie, nadat hij in 2022 ook al de Ronde van Lombardije had gewonnen.

Remco Evenepoel domineerde vanaf 2022 op zijn beurt in Luik-Bastenaken-Luik en mocht na het WK van 2022 de regenboogtrui aantrekken. Vier keer Mathieu, drie keer Tadej, drie keer Remco. Voor de oplettende lezer blijft enkel Parijs-Roubaix van 2022 over. Daar was het Dylan van Baarle, die handen in de lucht mocht steken. Op de Poggio wordt het vandaag bepaald. Wordt het elf uit twaalf? Of voegt een nieuwe naam zich in dit rijtje?