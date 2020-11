Thymen Arensman zesde na zware dag: “Mijn benen waren klaar op de slotklim”

Net als in Sabiñánigo, nu elf dagen geleden, maakte Thymen Arensman in de veertiende etappe van de Vuelta a España deel uit van de kopgroep die ging strijden om de zege. Deze keer moest hij met de zesde plaats genoegen nemen.

Dat het weer een heel zware dag was, zei Arensman na de etappe. “Eerst probeerden we het plan te volgen door mee in de ontsnapping te gaan en Max Kanter en Rob Power te beschermen. Een grote groep reed weg en we hadden vier jongens mee, wat echt goed was.” Maar deze groep was te groot en werd teruggehaald. Uiteindelijk bleven Dylan van Baarle, Marc Soler, Zdeněk Śtybar, Tim Wellens en Michael Woods na veertig kilometer wèl vooruit.

De Nederlandse renner van Team Sunweb zag de groep ongeveer dertig seconden pakken. “Ik zat in een goede positie, voelde me goed en sprong samen met iemand van Cofidis (Pierre-Luc Périchon, red) naar de groep. In de ontsnapping hebben we heel hard gereden en uiteindelijk kon het peloton ons niet terughalen. Op de laatste klim ging het voluit omhoog en kon ik de grote jongens volgen.”

Trots

In de afdaling na de Alto de Abelaira konden Soler, Štybar en Wellens wegrijden. Arensman: “Ik zat in het verkeerde wiel en we moesten die drie jongens laten gaan. Maar uiteindelijk haalden we ze bij voor de slotklim. Het was echt een zware dag en ik had veel watt getrapt, dus mijn benen waren een beetje klaar op de laatste klim waardoor ik de sprint moest laten gaan. Ik denk dat ik weer trots en tevreden mag zijn over mijn prestatie.”