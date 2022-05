Thymen Arensman: “Tweede plek in tijdrit was het hoogst haalbare”

Thymen Arensman verwijt zichzelf niets na zijn tweede plaats in de slottijdrit van de Giro d’Italia. De Nederlander van Team DSM moest 22 seconden toegeven op de Italiaanse tijdritkampioen Matteo Sobrero. “Dat is wel een groot gat”, is Arensman duidelijk in gesprek met de NOS.

“Natuurlijk wil je veel liever winnen, maar ik denk dat ik tevreden mag zijn. Ik hoop dat het team ook blij met deze tweede plek is. Het was vandaag het hoogst haalbare, want 22 seconden is een groot gat. Er waren wat bochten die ik beter kon doen met de regen, maar dit ligt niet aan een paar bochten”, vertelt Arensman in Verona.

“Ik wilde graag winnen om het team wat terug te geven”, gaat hij verder. “We gingen met Romain Bardet hier heen voor een klassement, maar daarna volgde de teleurstelling. Als je ziet hoe hard iedereen heeft gewerkt, wilde ik ze heel erg graag wat teruggeven. Ik was er al super dichtbij met een tweede plek en nu ben ik weer tweede.”

Frustratie

Zaterdag zat Arensman mee in de vlucht tijdens de rit naar de Passo Fedaia. Achteraf vertelde hij gefrustreerd dat hij eigenlijk niet mee wilde zitten, omdat hij zich wilde sparen voor de tijdrit. Heeft dat het verschil gemaakt?

“Zeker niet. Als het een paar seconden was, wie weet… Maar Sobrero was gewoon een stuk sterker. Wat ik daar zei was in de heat of the moment. Uiteindelijk maakten we gisteren, samen met de coaches, de keuze om in de kopgroep te blijven. Dat was niet gepland, maar wel een mooie mogelijkheid. Ik ben blij dat ik samen met het team die beslissing heb gemaakt. Maar ik denk niet dat dat het verschil was voor de overwinning vandaag.”

Leerzame Giro

De 22-jarige Arensman, die volgend jaar voor INEOS Grenadiers uitkomt, sluit de Giro uiteindelijk af als achttiende. “Ik denk dat ik weer sterker ben geworden. Het was een heel leerzame grote ronde, vooral om met Romain hier in te gaan. Ik wilde leren wat ervoor nodig is om een klassement te rijden. Daar heb ik veel van geleerd en dat neem ik mee. Hopelijk kom ik iets dichter bij de wereldtop en dan kan ik straks zelf voor het podium of de top-10 vechten. Ik hoop dat ik daar naartoe kan groeien.”