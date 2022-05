Thymen Arensman gefrustreerd na vijfde plaats: “Ik wilde helemaal niet in de kopgroep”

Thymen Arensman was na afloop van de twintigste etappe in de Giro d’Italia duidelijk gefrustreerd. De Nederlander wilde zich sparen voor de tijdrit van zondag, maar zat toch mee in de vlucht van de dag. “Zeer teleurstellend.”

“Ik zat met mijn hoofd bij morgen om me te sparen. Ik deed een lead-out voor Tusveld en Hamilton aan het begin van de etappe, maar zij hadden de benen niet waardoor alleen ik in de kopgroep kwam. Ik weet het ook allemaal niet.”

Uiteindelijk eindigde Arensman nog op de vijfde plaats, nadat veel renners naar de jonge Nederlander keken om het gat met Covi te dichten. “Ik heb nog nooit iets gewonnen, heb nog niets bewezen in het wielrennen, maar iedereen kijkt naar mij. Covi rijdt daardoor ver weg.”

“Nu ben ik bang dat ik niets heb. Het lijkt me logisch dat ik te veel heb gegeven vandaag in de kopgroep richting de tijdrit van morgen. Dat is wielrennen. Hier ga ik nog met het team over praten”, eindigt hij geïrriteerd.