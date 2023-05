Thymen Arensman: “Thomas gaat liever met voorsprong de klimtijdrit in”

Thymen Arensman was vrijdag erg belangrijk voor roze trui Geraint Thomas in de bergetappe naar Tre Cime di Lavaredo. Aan de finish verloor Thomas weliswaar drie seconden op Primož Roglič, maar de Brit gaat wel als leider de klimtijdrit naar de Monte Lussari in. “Dat is altijd beter dan als je met een achterstand aan de tijdrit begint”, stelt Arensman.

“Geraint heeft het heel goed gedaan. Dat is mooi en goed richting morgen”, kijkt de Nederlander van INEOS Grenadiers uit naar de klimtijdrit. “Ik kan niet voor G praten of hij blij is, maar als je met een voorsprong de tijdrit in gaat dan is dat altijd beter dan als je met een achterstand daaraan begint.”

Zelf kwam Arensman als achtste over de finish van de Cima Coppi, waardoor hij nu geklommen is naar de zevende plaats in het algemeen klassement. “Ik voelde mij heel goed”, geeft hij dan ook toe. “Laurens De Plus was ook super sterk vandaag. Ben Swift had wat problemen, maar Salvatore Puccio was super sterk. Hij was super indrukwekkend. Ik kon daarna nog een laatste beurt doen voor Geraint.”

De achterstand van Arensman op de vierde plaats in het klassement van Damiano Caruso is slechts 1.02 minuut. “Het wordt een interessante en zware tijdrit. Ik kijk daar zeker naar uit”, aldus de Nederlander.

