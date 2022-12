Thymen Arensman rijdt drie veldritten in januari: “Gewoon als training”

Thymen Arensman hintte er al op in de WielerFlits Podcast: hij keert deze winter terug in het veld. De 23-jarige Nederlander zal gelijk op 1 januari al debuteren in zijn INEOS Grenadiers-tenue in de X2O Badkamers Trofee van Baal. Daarna start hij ook in Herentals en in Koksijde.

De wedstrijden in Herentals (3 januari) en Koksijde (5 januari) zijn ook onderdeel van de X2O Badkamers Trofee. Maar hoewel Arensman in het verleden al eens de Koppenbergcross bij de beloften won, zal hij 2023 openen zonder ambities. “Het is gewoon als training”, laat hij aan WielerFlits weten.

Eind oktober kondigde Arensman al aan dat hij in zijn eerste week als INEOS-renner wilde gaan crossen. “Het liefst had ik een paar nationale crossen rondom de kerst gereden, maar die zijn er niet echt. Daarom kijk ik nu naar een aantal C2- en C1-veldritten in België”, vertelde de ritwinnaar in de Vuelta toen. Hij kiest dus voor een drietal crossen.

Overigens was er afgelopen week toch een nationale cross waarin Arensman aan de start stond; hij won op Tweede Kerstdag solo de Kerstcross in Norg.

Wedstrijdprogramma Thymen ARENSMAN