Thymen Arensman gaat deze winter weer crossen

Thymen Arensman zal aankomende winter in een aantal veldritten te zien zijn. De Nederlander heeft niet de ambitie om voor resultaten naar de cross te komen, maar wil ze vooral gebruiken ter voorbereiding op het wegseizoen.

“Het liefst had ik een paar nationale crossen rondom de kerst gereden, maar die zijn er niet echt. Daarom kijk ik nu naar een aantal C2- en C1-veldritten in België. Misschien ga ik wel naar Baal (1 januari 2023) of iets dergelijks”, laat Arensman weten in de WielerFlits Podcast.

Arensman heeft bij zijn nieuwe ploeg INEOS Grenadiers een paar crossende ploeggenoten. Onder meer Ben Turner en Tom Pidcock werken jaarlijks een uitgebreid veldritprogramma af. Zo ver zal het niet komen voor Arensman, die in nog 2018 de Koppenbergcross bij de beloften won.