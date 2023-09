vrijdag 1 september 2023 om 14:12

Thymen Arensman panikeert niet na tijdverlies: “Vorig jaar gebeurde hetzelfde”

Thymen Arensman verloor donderdag meer dan twee minuten op Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. De Nederlandse klimmer van INEOS Grenadiers zakte zo naar een 24ste plaats in het algemeen klassement van de Vuelta, maar panikeren doet hij nog niet. “Ik blijf positief en rustig.”

Op sociale media doet Arensman zijn relaas na de zware bergetappe van donderdag. “Ik had niet mijn beste dag. Ik had gewoon niet de benen toen de klassementsrenners voor de aanval kozen. Ik voelde me daarvoor wel nog goed. Het is wat het is.”

“Vorig jaar gebeurde hetzelfde en kon ik nog terugvechten in de tweede en derde week”, gaat Arensman verder. “Ik blijf dus positief en rustig, ik zal blijven vechten. Hetzelfde (als vorig jaar, red.) kan opnieuw gebeuren. Op naar morgen.”