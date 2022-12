Thymen Arensman: “Misschien was ik wel sneller goed dan ik wilde”

Ride

Thymen Arensman koerst komend jaar voor INEOS Grenadiers, de rijkste ploeg ter wereld. Een bewuste keuze, vertelt de 23-jarige Nederlander in de nieuwe RIDE Magazine. Hij vindt namelijk dat hij nog niet is uitgeleerd. En als hij alles opnieuw zou mogen doen, dan was hij zijn carrière iets meer in de schaduw begonnen.

De tweede plek in de Ronde van de Toekomst 2018 achter Tadej Pogačar ziet hij namelijk niet meteen als gunst. “Totaal niet. Ik heb het eigenlijk als vervelend ervaren. Het is een mooie prestatie. Maar achteraf – met de kennis van nu – had ik het liever niet gedaan, maar wat later in mijn beloftentijd.”

“Ik probeer een lange, gezonde carrière uit te bouwen die hopelijk ooit leidt tot de wereldtop. Als 18-jarige als tweede eindigen in de Tour de l’Avenir, was daar niet helemaal onderdeel van. Maar ik houd van hard fietsen. Als ik dan van voren zit, wil ik graag koersen. En blijkbaar was ik toen al goed genoeg om dat te kunnen.”

Arensman blijkt in die zware uitgave beter dan hij eigenlijk wil. “Misschien wel. Je wilt altijd zo hard mogelijk fietsen. Begrijp me goed: ik ben nog altijd hartstikke blij met die prestatie. Of ik het als een last ervaren heb? Last vind ik een groot woord. Maar het heeft me wel geforceerd om heel snel volwassen te zijn. Ik had dat liever anders gehad, dat ik meer mijn eigen ding kon blijven doen en mensen me niet kenden.”

“Vanaf die tweede plek, gingen anderen verwachten dat ik een jaartje later nog harder zou fietsen en daardoor betere resultaten ging rijden. Ik doe het voor mezelf, maar dat ontnam me wel een beetje de lol.”

Leerproces

Ook nu wil hij geen stappen overslaan, ondanks dat hij in de Vuelta a España nog zesde werd. “Fysiek was ik goed genoeg voor het kopmanschap. Maar hierbij geldt hetzelfde als in l’Avenir: ik was liever geleidelijk in het kopmanschap gegroeid. Uiteindelijk is dit prima, maar in mijn ideale wereld was het misschien iets anders gegaan.”

“Was ik bij DSM gebleven, dan had ik vanaf 1 januari vol druk erop gehad omdat ik dan als kopman naar koersen was gegaan. Fietsen zou ik nog steeds hartstikke leuk vinden, maar wel iets minder als het vanaf dag één draait om topresultaten neer te zetten. Ik ben daar wellicht nog niet klaar voor.”

