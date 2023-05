Thymen Arensman in tweede groep op Monte Bondone: “Kon echt net niet mee”

Thymen Arensman zat lang mee in de favorietengroep van de Giro d’Italia-etappe naar de Monte Bondone, maar toen João Almeida versnelde haakte de Nederlander van INEOS Grenadiers af. “Ik kon echt net niet mee toen ze aangingen”, aldus Arensman, die zijn ploegmaat Geraint Thomas weer het roze zag pakken na een tweede plaats.

“Ik ben zeker blij met mijn prestatie”, voegde Arensman er nog aan toe in gesprek met Eurosport. Maar de slag van de favorieten, in een groep met Thomas, João Almeida, Primož Roglič, Eddie Dunbar en Sepp Kuss, miste hij nipt. “En er zat een iemand in mijn wiel die ik niet kon terugbrengen. Dat was een beetje frustrerend, want ik zat makkelijk in het wiel en mocht niets doen. Maar dat is het spelletje natuurlijk.”

INEOS Grenadiers raakte weliswaar Pavel Sivakov kwijt (hij moest opgeven als gevolg van een eerdere valpartij) maar had met Thomas, Arensman en Laurens De Plus nog wel drie man in de voorste gelederen. Die laatste twee volgden in de finale in het achtervolgende groepje achter de topfavorieten. “Het is wel leuk dat Laurens en ik daar makkelijk kunnen zitten. Dat is mooi voor de komende bergetappes”, lacht Arensman.

En Thomas staat met nog vijf etappes te gaan dus weer in de roze trui. De Welshman maakte een sterke indruk op de Monte Bondone, al moest hij in de sprint Almeida voor zich dulden. “We wisten dat hij goed was en het is mooi dat hij terug in het roze is. En Laurens en ik staan er dicht bij”, doelt Arensman op zijn negende plek in het klassement. De Plus is tiende.

