Thomas deelt tik uit aan Roglic, maar: “Almeida heeft laten zien hoe sterk hij is”

Er werd veel verwacht van de zestiende etappe van de Giro d’Italia en de klassementsrenners stelden ook zeker niet teleur op de flanken van de Monte Bondone. Geraint Thomas was een duidelijke winnaar onder de klassementsmannen. De Brit pakte tijd op zijn grote rivaal Primož Roglič en gaat weer aan de leiding in het algemeen klassement.

Thomas was na de finish dan ook tevreden over zijn optreden, al moest hij tot zijn eigen teleurstelling in de strijd om de ritzege wel zijn meerdere erkennen in João Almeida. “Ik had graag de rit gewonnen, maar we moesten wel blijven rijden. Ik kon me geen kat- en muisspel veroorloven, met Roglič achter ons. Almeida won helaas de sprint, maar het is wel mooi om weer het roze te dragen en tijd te pakken.”

Thomas greep dus net naast de ritzege, maar wist in het klassement wel verder uit te lopen op Roglič. De Sloveen gaf aan de streep 25 seconden toe op Thomas, die ook nog eens twee extra bonificatieseconden wist te pakken. De kopman van INEOS Grenadiers pakt dus 27 tellen op een van zijn grootste concurrenten voor het roze, waardoor het verschil in het klassement nu 29 seconden is in het voordeel van Thomas.

De Tourwinnaar van 2018 moet de komende dagen echter ook rekening houden met Almeida. De Portugees is nu tweede, op slechts 18 tellen van Thomas. “Almeida was altijd al een grote rivaal. Hij heeft laten zien hoe sterk hij is. Ook zijn ploeg is erg sterk, maar dat is geen verrassing”, is de roze man op zijn hoede.