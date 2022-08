Thymen Arensman gaat op ontdekkingstocht in de Vuelta: “Wil er niets opplakken”

Interview

Thymen Arensman begint vrijdag in de Vuelta a España aan zijn tweede grote ronde van het seizoen. Het 22-jarige rondetalent is kopman bij Team DSM en gaat voor het eerst tijdens zijn nog prille loopbaan een grote ronde aanvangen met klassementsambities. “Ik ben heel blij dat ik deze kans krijg”, vertelt hij in een interview met WielerFlits.

De Vuelta-start in Utrecht is bijna een thuiswedstrijd voor de jongeling. Een leuke anekdote: “Iedere dag laten mijn ouders na het eten onze hond uit. Luna, een golden retriever van een jaar oud; daardoor is ze nog heel speels, het is echt een lieve hond. Nu kon ik meeliften om een kwartiertje later uit te stappen in Nieuwegein, met de hond achterin. Mijn ouders zijn vervolgens doorgereden, om daarna weer huiswaarts te keren. Zo dichtbij is het”, vertelt de klassementsrenner, die thuis bij zijn ouders in Beesd woon. Áls-ie al thuis is, natuurlijk.

Ontdekkingsreis

Utrecht is dan weer de stad waar hij naartoe gaat als hij bijvoorbeeld een uitje heeft naar de bioscoop. Bovendien studeerde hij Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht en woont zijn vriendin daar. Dat net die stad misschien wel de oorsprong is van Thymen Arensman de klassementsrenner in een grote ronde, is met andere woorden speciaal. “Misschien wel, ik ga daar in ieder geval mijn best voor doen. Het zal een enorme ontdekkingsreis zijn om te kijken wat ik over drie weken kan. Ik ben heel blij met de kans die Team DSM mij biedt.”

Of hij dat kan, weet Arensman op dit moment niet. “Misschien ben ik ook wel niet goed genoeg. Dan schakel ik over naar het najagen van dagsucces. Maar als het wel lukt om drie weken lang ervoor te gaan, dan is dat hartstikke mooi. De ploeg laat me daar heel erg vrij in, dat vind ik fijn. Zo kan ik echt ontdekken wat mijn eigen lichaam kan. Dit plan hebben we afgelopen winter al opgesteld, tijdens het trainingskamp in december. De bedoeling was om me vanaf daar voor te bereiden op de Giro d’Italia, om daar te leren van Romain Bardet.”

Als hij zich doorheen het jaar zou ontwikkelen, beloofde zijn ploeg dat hij kansen voor zichzelf kreeg in de Ronde van Polen en de Vuelta a España. “Ik denk dat ik redelijk gegroeid ben dit jaar”, vindt de hoofdpersoon in kwestie zelf over het goed bewaarde geheim. “Heel mooi dat ik nu die kans krijg en vooral ook dat ik mijn eigen ding heb kunnen doen. Zo heb ik me ook mentaal goed kunnen voorbereiden.”

Leerproces

De criticasters zullen zeggen dat het voor een renner van 22 jaar te veel is om twee grote rondes in een jaar te rijden. “Het team heeft daar zeker over nagedacht. Zij kennen heel goed mijn rennersprofiel en hoe goed ik herstel, wat mijn lichaam aan kan. Daar hebben ze heel goede experts voor. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze met mij een juiste beslissing maken. Daarbij voel ik aan mezelf dat ik me nu hartstikke fris voel. Of ik daadwerkelijk die twee grote rondes in een jaar aankan, gaan we ook zien tijdens deze ontdekkingsreis.”

Arensman trekt in ieder geval met een aantal lessen naar de Vuelta. “Vooral tijdens de hoogtestages, waar ik veel optrok met Romain. Hij heeft me vooral geleerd wat ervoor nodig is om op dit niveau te acteren. Wat hij ervoor laat en hoe veel hij weg is bij zijn vrouw en kind. Als klassementsrenner moet je echt heel veel opofferingen doen. Het is een heel stressvol en zwaar leven en het vergt veel, zowel mentaal als fysiek. Ook daarom wil ik rustig aan doen. Volgens Romain kan ik in de toekomst nog jaren op het hoogste niveau rijden.”

“In de Giro heb ik van hem vooral geleerd hoe je met je teamgenoten omgaat als leider van de ploeg”, gaat de jonge Nederlander verder. “Het is belangrijk dat er een goede sfeer is, dat je grapjes met elkaar kunt maken en een goede band hebt met elkaar. Dat vertaalt zich dan ook op de fiets. Dat heb ik van Romain proberen te leren. Ik hoop dat de jongens hier dat ook kunnen beamen, dat ik daarvoor mijn best probeer te doen.”

Verwachtingspatroon

Het staat buiten kijf dat hij zin heeft in de Spaanse drieweekse, al vind hij het lastig om vertrouwen uit te spreken. “De Ronde van Polen was natuurlijk niet heel slecht (hij werd tweede in het klassement achter Ethan Hayter, red.). Die vorm kan niet heel ver weg zijn. Je weet het alleen nooit met het sterke deelnemersveld aan de start, of wat je onderweg in Spanje allemaal tegenkomt. Die korte, steilere beklimmingen zijn natuurlijk niet ideaal voor mij. Ik heb liever lange lopers en tijdritten. Ook dat is mooi om nu te kunnen ontdekken.”

Dan ziet hij wel wat eruit rolt. “Ik ben benieuwd en gezond nerveus”, vertelt hij. “Ik durf echt niet te zeggen waarvan ik droom. Ik kan nog geen resultaat op mijn ambities plakken. Ook al omdat ik mezelf dan onnodig druk op leg. Ik wil echt puur ontdekken wat ik kan. Drie weken is zo lang en vraagt zo veel van mij, er kan zo veel gebeuren. Ik kan niet meer dan mijn best doen. Hopelijk kan ik er over een paar jaar een mooi resultaat op plakken. Maar hoe dat nu zit, ik heb werkelijk waar geen flauw idee”, aldus de nummer achttien van de jongste Giro.

Wel moet hij zijn manier van koersen aanpassen. “Ik vind het hartstikke leuk om aan te vallen”, vertelt Arensman. “Maar met mijn lijf zal ik in de bergen toch op volgen zijn aangewezen. Ik verwacht in ieder geval defensief te moeten rijden, als is dat ook iets wat ik moet uitzoeken komende weken. Mocht het klassement dan al niet lukken, kan ik nog altijd naar hartenlust aanvallen en ga ik proberen om dan een rit te winnen.”