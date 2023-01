Thuisrijder Ben O’Connor voert AG2R Citroën aan in Tour Down Under

AG2R Citroën heeft de selectie onthuld voor de Tour Down Under (17-22 januari). Het Franse WorldTour-team stelt onder anderen Ben O’Connor op. De Australiër lijkt op voorhand het speerpunt van de ploeg.

“Mijn voorbereiding op het nieuwe seizoen was uitstekend”, zegt O’Connor op de sociale media van AG2R Citroën. “Ik voel me heel sterk en ook mentaal zit het goed. Ik ben enthousiast en gemotiveerd om terug te keren in competitie met het team. Koersen in Australië, ’thuis’, is altijd een fijn gevoel. De Santos Tour Down Under leeft erg en het zorgt voor veel enthousiasme. De sfeer belooft een week lang heel goed te zijn.”

De 27-jarige O’Connor heeft zijn eerste top-tienklassering van 2023 al binnen. Afgelopen zondag eindigde als zevende op het door Luke Plapp gewonnen Australische wegkampioenschap. In de Tour Down Under zal hij Alex Baudin, Nans Peters, Paul Lapeira, Michael Schär, Damien Touzé en Dorian Godon aan zijn zijde hebben.