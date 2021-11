KNWU reageert op petitie: “Onduidelijk wat ze precies bedoelen”

KNWU-directeur Thorwald Veneberg noemt de petitie ‘Beter KNWU-beleid‘ een duidelijk signaal. “Maar de exacte vraag snap ik niet”, zegt hij in een reactie tegen WielerFlits.

Maandag werd een online petitie gestart uit onvrede over het beleid van de KNWU. Volgens de anonieme initiatiefnemers doet de bond te weinig aan de stimulering van de breedtesport in het wielrennen. Ze constateren dat steeds minder renners een licentie aanvragen en op alle niveaus koersen verloren gaan, terwijl de licentiekosten blijven toenemen en er volgens hen wel genoeg geld lijkt te zijn voor de topsport. Met de petitie hopen zij de KNWU wakker te schudden.

“Wij zijn druk bezig om nog meer de focus te leggen op de wegdisciplines, waar de petitie over gaat”, zegt Veneberg in een reactie. “Dat staat ook in onze nieuwe conceptvisie die we aan het ontwikkelen zijn maar nog naar buiten moet komen.”

Nieuwe vorm van feedback

Voor de KNWU is de petitie een nieuwe vorm van feedback. “Het is altijd goed om feedback te krijgen, wat dat betreft is het een duidelijk signaal. Ik vraag mij wel af hoe serieus we dit moeten nemen. Ik zag al dat iemand de petitie uit mijn naam getekend heeft, maar die schreef wel mijn voornaam verkeerd en ook de woonplaats klopt niet. Kennelijk kan er dus worden gefraudeerd”, concludeert Veneberg.

Het is de bondsdirecteur ook onduidelijk wat de initiatiefnemers van de petitie precies bedoelen. “Willen ze dat we topsport helemaal loslaten en ons alleen op de breedtesport gaan focussen? Ik ben daar geen voorstander van. Bij de KNWU zijn de breedtesport en topsport strikt gescheiden. Zowel op de begroting als wat betreft het personeel. Het een gaat niet ten koste van het ander”, legt hij uit.

Hoge licentiekosten

De anonieme online petitie lijkt als reactie te komen op het uitgelekte voorstel voor de nieuwe licentietarieven voor 2022. De wielerbond doet het voorstel om de kosten voor een licentie voor amateurs met enkele tientallen euro’s te verhogen. Voor profs gaat het zelfs om een verhoging van om en nabij 150 euro.

Volgens Veneberg is dat het gevolg van de verhoogde premie die de KNWU moet betalen voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering. “Alle KNWU-leden zijn daardoor verzekerd tegen schade zoals fysiek letsel. Maar de premie gaat fors omhoog. Mede doordat er veel gebruik van wordt gemaakt, wat enerzijds goed is omdat dat betekent dat onze leden goed verzekerd zijn. Maar voor de verzekering kan het niet meer uit en moet de premie omhoog. Die kosten hebben we over alle licentiehouders gespreid.”

De financiële tegenvallers als gevolg van de coronapandemie zijn opvangen door te teren op de algemene reserves. Maar, geeft Veneberg aan, daar is de rek uit. “We kunnen ons geen risico’s meer permitteren.” Hoewel hij niet weet wie de petitie gestart is, laat de 44-jarige voormalig profrenner van de Raboploeg weten graag met ze in gesprek te gaan. “Ik ben altijd bereid een kopje koffie te doen.”