Margo de Vries treedt na tien jaar terug als directeur van de KNWU

Margo de Vries treedt per 1 december terug als directeur van de KNWU. De Vries voelt dat het na tien jaar tijd is om een nieuw avontuur aan te gaan. Met het vertrek van De Vries komt de dagelijkse leiding van de organisatie volledig bij Thorwald Veneberg te liggen.

De Vries stond naar eigen zeggen voor een moeilijke beslissing. “Hoewel ik echt vind dat het tijd is, bleef het een lastige beslissing om de KNWU te verlaten. Ik ben echter heel blij met het voorstel van het bestuur, waarmee ik nog een laatste mooie bijdrage aan de organisatie kan leveren en tegelijkertijd de stap naar mijn volgende hoofdstuk buiten de KNWU kan gaan zetten. Een fijne oplossing, zowel voor de organisatie als voor mij persoonlijk.”

Naar aanleiding van haar vertrek heeft het Hoofdbestuur aan De Vries gevraagd of zij de komende maanden nog twee opdrachten voor de KNWU wil vervullen, namelijk het opleveren van de Strategie 2028 en het nieuwe governance-model. In dit model worden ook de conclusies van de werkgroep structuur verwerkt. Margo is daarmee per 1 december van haar operationele taken als Directeur vrijgesteld om zich hierop te focussen.

Dagelijkse leiding

“We gaan Margo enorm missen, maar vinden het een heel prettige gedachte dat zij twee projecten die van cruciaal belang zijn voor de toekomst van de KNWU op zich gaat nemen voordat ze definitief vertrekt. We mogen gelukkig dus nog even van haar professionaliteit en aanwezigheid genieten”, laat de nieuwe voorzitter Wouter Bos namens het Hoofdbestuur weten.

Met het vertrek van De Vries komt de dagelijkse leiding van de organisatie volledig bij algemeen directeur Thorwald Veneberg te liggen. Veneberg: “Ik ga Margo erg missen, maar ben blij dat ik op een sterk Management Team kan rekenen om ook de komende maanden ervoor te zorgen dat we de goede dingen doen in het belang van de leden, verenigingen en de KNWU.”