Thomas De Gendt: "Wegblijven uit de Tour, zoals Brailsford suggereert, is geen optie" dinsdag 5 mei 2020

Half april geleden stak Sir Dave Brailsford, manager van Team Ineos, een dreigende vinger op naar de Tourorganisatie. “We zullen ons terugtrekken als het niet veilig genoeg is.” Andere teams lijken een stuk gematigder. “Onze sponsors kunnen zich dat niet permitteren”, klinkt het onder meer bij Lotto Soudal en Deceuninck-Quick-Step.

“We hebben het recht om ons terug te trekken als we dat nodig achten”, klonk het een paar weken geleden uit de mond van Brailsford. “Ik mag hopen dat de voorzorgsmaatregelen voldoende uitgemeten, intelligent en verantwoordelijk zijn.” Noem het gerust een dreigend vingertje richting ASO, de organisatie van de Tour de France, die – als alles goed verloopt – van 29 augustus tot 20 september zal afgewerkt worden.

Maar bij andere teams klinkt dat toch een stuk gematigder. “Brailsford beschikt over een kapitaalkrachtige sponsor, die weinig gevolgen lijkt te ondervinden van deze crisis en zich een mogelijk forfait kan permitteren”, vertelt Thomas De Gendt in Het Laatste Nieuws. “Lotto en Soudal worden toch nog graag wat in the picture gezet. En zelf rijd ik voor een nieuw contract. Meepakken wat we kunnen dus nog, dit jaar.” Zelfde geluid bij Deceuninck-Quick.Step, bij monde van ploegleider Tom Steels: “We vertrouwen op de voorzorgsmaatregelen die de organisatie zal nemen. Ook wij, als team, zullen dat trouwens doen. Net als de renners in het peloton: snuiten, spuwen… het zal zwaar worden berispt. Zo hoort het ook. Als iedereen zijn gezond verstand gebruikt, is er geen probleem.”

Zelfdiscipline

Wat betreft de publieke opkomst, zijn ze er wel gerust in. “Ik verwacht hooguit de helft van het gewone aantal mensen dat de Tour bezoekt”, zegt De Gendt. “Je zag het al in Parijs-Nice, bij het begin van de pandemie. Daar heerste niet de drukte die we gewend zijn op de koers.” Ook Serge Pauwels (CCC) denkt in die richting. “Bovendien valt de Tour valt nu buiten de vakantieperiode. Dat maakt het anders.”

Al zullen de organisatoren een handje moeten toesteken, vindt Pauwels. “Zeker op de grote, bekende cols zullen ze de omvang van de mensenzee toch moeten beperken.” Discipline, die voor een stuk zelfdiscipline wordt, verwacht De Gendt. “Velen zullen op eigen initiatief afstand bewaren. Niet met een half miljoen op een kluit gaan staan maar eerder in groepjes, meer gespreid over het parcours. Sommigen blijven – uit angst – wellicht gewoon thuis.” Volgens Pauwels is de social distancing inmiddels goed ingeburgerd. Steels beaamt. “Onderschat het niet. Mensen hebben een andere kijk gekregen op hoe ze zich in groep moeten gedragen.