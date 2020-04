Brailsford (Team Ineos) en Vaughters (EF) eisen voldoende voorzorgsmaatregelen van Tourorganisatie vrijdag 17 april 2020 om 17:02

Sir Dave Brailsford, manager van Team Ineos, steekt een waarschuwend vingertje op naar de Tourorganisatie. Als hij het gevoel heeft dat de voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus niet voldoende ‘uitgemeten, intelligent en verantwoordelijk’ zijn, trekt hij zijn team terug uit de Tour de France. Jonathan Vaughters van EF Pro Cycling treedt de Brit bij.

Team Ineos trok zich anderhalve maand geleden al terug uit Parijs-Nice. Vooral omdat de veiligheid en de gezondheid van de renners en hun entourage niet volledige gegarandeerd kon worden. Dave Brailsford vertelt aan The Guardian dat hetzelfde argument geldt voor de Ronde van Frankrijk, die – als alles goed verloopt – van 29 augustus tot 20 september zal afgewerkt worden. “We hebben het recht om ons terug te trekken als we dat nodig achten”, klinkt het. “Ik mag hopen dat de voorzorgsmaatregelen voldoende uitgemeten, intelligent en verantwoordelijk zijn.”

Brailsford wordt in zijn visie gesteund door Jonathan Vaughters, teammanager van EF Pro Cycling. Ook hij verwacht extra voorzorgsmaatregelen. “Het zou een goed idee zijn om de renners voor de start van de Tour in quarantaine te plaatsen.” Vaughters begrijpt zelfs niet waarom een Tour achter gesloten deuren geen optie is. “Ik weet, het druist in tegen de traditie, maar je beperkt er wel de risico’s mee. Als ik organisator was, zou ik daar rekening mee houden. Beter extra maatregelen dan helemaal geen koers.”