vrijdag 29 december 2023 om 11:16

Thomas De Gendt prijst zich gelukkig met nieuw contract: “Nieuws over fusie zorgde voor spanning”

Ride Thomas De Gendt stopt eind volgend jaar als prof, dus tot die tijd zien we hem nog gewoon in het peloton. De 37-jarige renner mag ondanks een moeilijk jaar blijven bij Lotto Dstny. “Ik prijs mezelf gelukkig met nog een contract voor 2024”, schrijft hij in zijn column in de nieuwe RIDE Magazine.

“Zo’n pechseizoen in je contractjaar betekent op mijn leeftijd normaal gesproken einde carrière”, aldus De Gendt. “Heel wat renners zoeken nog een ploeg voor 2024. Dat zijn nerveuze tijden. Ik heb het de laatste weken weer van dichtbij gezien. (…) Het nieuws van de voorgenomen fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step zorgde ook voor de nodige spanning bij renners en omkadering. Het zette de transfermarkt op slot. Ik hoorde dat contractbesprekingen werden gepauzeerd of zelfs zijn afgesprongen.”

De Gendt zat tien jaar geleden ook in zo’n situatie. “In 2013 reed ik bij Vacansoleil-DCM. In de zomer kregen we te horen dat Vacansoleil ging stoppen als sponsor. Mannen als Lieuwe Westra, Johnny Hoogerland en Wout Poels zijn toen al naar nieuwe ploegen gaan zoeken. Ik had nog een contract voor twee jaar en zat muurvast. Pas eind september was ik officieel vrij om te onderhandelen met nieuwe ploegen.”

“De plekjes waren toen ook schaars. Ik kon gelukkig nog terecht bij Omega Pharma-Quick-Step. Al verloor ik wel tachtig procent van mijn loon. Het was dat of geen coureur meer zijn. Ik heb er geen spijt van dat ik toen door de zure appel heen heb gebeten.”

In zijn column in de nieuwe RIDE Magazine vertelt Thomas De Gendt ook over het teleurstellende 2023, een bloedklonter in zijn kuit en een bikepacktrip van België naar Calpe.