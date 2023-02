Thomas De Gendt over niveau in UAE Tour: “Ik verlies hier conditie”

Thomas De Gendt trok in etappe vijf van de UAE Tour door na een tussensprint. Plots zat hij helemaal alleen, maar de Belg reed gewoon door. Het resulteerde in een eenzaam gevecht tegen het peloton. “Het niveau valt hier tegen. Maar vandaag was een betere dag”, aldus De Gendt.

In het zicht van de eerste tussensprint reden Josef Cerny en Louis Vervaeke samen weg. De Gendt volgde en kreeg Geoffrey Bouchard mee. “We waren eigenlijk een beetje aan het spelen toen we bidons gingen halen. Ineens reden we door, maar na de tussensprint gingen ze met z’n drieën aan de kant en dan maakte ik er nog een goede training van”, vertelde De Gendt bij Sporza na afloop.

“Ik heb mijn tempo gekozen en probeerde de hele tijd 300 watt te rijden. Nadien was het niet nuttig om lang voorop te blijven, want er was tegenwind in de laatste 30 kilometer. Het was zeker niet de bedoeling om te winnen vanuit de vlucht, we hebben een sprinter mee”, doelde hij op Caleb Ewan, die wat later veertiende werd.

‘In het peloton is het echt veel te gemakkelijk’

De Gendt had het ook nog even over het niveau in de UAE Tour. “Hiervoor heb ik ook de Ronde van Oman gereden en qua wattages vallen die koersen hier tegen”, vertelde de Belg van Lotto Dstny. “Ik ben hier conditie aan het verliezen, want in het peloton is het echt veel te gemakkelijk. Vandaag was dus een betere dag.”

