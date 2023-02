Dylan Groenewegen juicht in UAE Tour, Evenepoel overleeft waaiers

De vijfde etappe in de UAE Tour is gewonnen door Dylan Groenewegen . Dit keer hoefde er geen finishfoto aan te pas te komen om de winnaar te bepalen: de Nederlander was duidelijk de snelste. Fernando Gaviria en Sam Bennett werden twee en drie.

Thomas De Gendt kleurde vrijdag de rit. De Belg van Lotto Dstny was de enige coureur die zich bereid toonde om in de vroege vlucht te gaan. De Gendt reed ruim 140 kilometer vooruit, maar maakte in tegenstelling tot eerdere solo’s in zijn carrière vandaag nooit echt kans op de ritzege.

Met nog 22 kilometer te gaan werd de Belg weer ingerekend. Even daarvoor had de Italiaan Samuele Zoccarato nog geprobeerd om de oversteek te maken, maar daar slaagde hij niet in.

Waaiers in de woestijn

Een overzichtelijke finale waarin meerdere teams hun sprinttrein op de rails probeerden te zetten kon vervolgens beginnen. Of toch niet… op 16 kilometer van de meet trokken BORA-hansgrohe en Bahrain Victorious waaiers. En Remco Evenepoel en Luke Plapp zaten niet mee. Evenepoel kon snel het gat dichten, Plapp deed er wat langer over.

Sprinten geblazen

Uiteindelijk werd er in de laatste kilometer alsnog gesprint met een grote groep, omdat in de slotfase meerdere waaiers weer in elkaar schoven.

Lotto Dstny nam brutaal de kop voor Caleb Ewan, maar hij kon het niet afmaken. Dylan Groenewegen maakte het knap af in Umm al Quwain. Hij bleef onder meer Tim Merlier, Fernando Gaviria en Sam Bennett voor.