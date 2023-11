maandag 20 november 2023 om 18:29

Thomas De Gendt maakt zich op voor laatste profseizoen: “Maar zou graag nog koersen in Azië”

Thomas De Gendt zal aan het einde van 2024 afscheid nemen van het profwielrennen, maar dat wil niet zeggen dat hij zijn fiets ook helemaal zal opbergen. De Belg van Lotto Dstny hoopt daarna nog enkele jaren verder te gaan op het continentale niveau. “Puur voor het plezier”, klinkt het in gesprek met Het Nieuwsblad.

De Gendt kondigde enkele dagen geleden via social media aan dat hij aan het einde van 2024 afscheid zal nemen van het profbestaan. “Het speelde al enkele jaren door mijn hoofd. Ik was aan het uitvissen wat het juiste moment was”, doet hij nu ook uitgebreid zijn verhaal in Het Nieuwsblad. “Ik denk niet dat ik in de toekomst nog even gemotiveerd zal zijn om op regendagen op de rollen te zitten of buiten te fietsen.”

“Ik denk ook niet dat ik er mij goed zou bij voelen om een plaats af te nemen van een jonge gast en heb geen zin om nog veel te zitten stressen over een nieuw contract. Uiteindelijk ben ik volgend jaar deze tijd 38 jaar.” En dan is er ook nog zijn thuissituatie. “Sinds de quarantaine-periode, waarin ik drie à vier maanden thuis was, hebben de kinderen het veel lastiger om afscheid te nemen. Eén week gaat nog, maar voor een grote ronde is het drie à vier weken. Daar lijden ze ook onder. Dat pak je mee in je beslissing.”

Zijn beslissing om na 2024 te stoppen met profwielrennen is ‘99%’ zeker, maar De Gendt wil graag nog blijven koersen op een lager niveau. “Ik stop op professioneel niveau, maar het kan even goed zijn dat ik op continentaal niveau nog voortdoe. Ik wil nog veel blijven fietsen. Samen met één van mijn beste maten, Willem Wauters, willen we offroad veel evenementen meepakken. Zoals de Cape Epic in het mountainbiken of gravelraces in Amerika.”

Koersen in Azië?

“Ik zou ook graag nog koersen in Azië. Taiwan, Thailand, Indonesië, Zuid-Korea… Puur voor het plezier. Voor een broek en een trui. Een veertigtal koersdagen per jaar. Er zijn daar genoeg continentale ploegen die al eens een Europese renner willen contracteren voor enkele rittenkoersen in dat werelddeel. In de Tour de Langkawi in Maleisië zag ik dat die kleine Aziatische continentale ploegen goed georganiseerd zijn”, aldus De Gendt.

“Raymond Kreder, een ex-ploegmaat van mij, reed dit jaar nog voor het Japanse Team Ukyo. De helft van het jaar laten ze hem met rust. Af en toe komt hij dan eens over voor de Ronde van Japan, Thailand, Taiwan. Dat is een ervaring die ook ik wil opdoen. Het verbreedt je horizon. In Azië hangt er ook altijd een andere, ontspannen sfeer. Twee à drie jaar zo uitbollen, lijkt me wel wat.”

“Lukt het niet, dan hoop ik op een binnenlandse continentale ploeg of een club om wat wedstrijden te rijden, maar het is niet de bedoeling dat ik heel het jaar door als elite zonder contract lig te koersen. Anderzijds weet ik niet of het gezond is om na al die jaren op de fiets plots te zeggen: boem, pats, gedaan!”