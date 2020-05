Thomas De Gendt loopt vooruit op Tour: “Eerste etappe is meteen een groot doel” maandag 11 mei 2020 om 11:10

De Tour de France laat nog ruim drie maanden op zich wachten, maar Thomas De Gendt heeft nu al zijn zinnen gezet op de beginfase van de Franse ronde. In de ritten door en rond Nice ziet de rasaanvaller kansen voor zichzelf.

Het routeboek van de Tour (waarvan de startdatum is verplaatst naar 29 augustus) heeft hij nog maar vluchtig doorgebladerd, geeft hij toe aan Het Nieuwsblad. “Ook online vind je ook nog niet alle volledige ritprofielen. Maar de eerste ritten worden de belangrijkste voor mij. De eerste etappe is meteen een groot doel. Een typische Parijs-Nice-rit waarin je het peloton voor kan blijven.”

Op de voorlopige kalender overlappen de Giro d’Italia en de Vuelta a España elkaar, waardoor De Gendt niet, net als vorig jaar, de drie grote ronden in één seizoen kan rijden. “Fysiek zou ik dat gekund hebben, maar de ploeg zou dat niet hebben toegelaten. Terecht ook. Want als ik in elke grote ronde een plaats had opgeëist zou dat echt egoïstisch geweest zijn. Iedereen van het team wil graag een grote ronde rijden. De combinatie Tour-Vuelta zie ik wel zitten.”

Koud

Wel vindt de renner van Lotto Soudal het een probleem dat het parcours van de Vuelta volledig in het noorden ligt. Zo trekt het parcours door de regio’s Baskenland, Asturië en Galicië. “Zelfs in september kan het weer er al wisselvallig zijn. In november gaat het daar al koud zijn. Misschien moeten ze gewoon heel het parcours van de Vuelta herzien en eerder richting het warmere Calpe, Valencia en Andalusië trekken.”