Thomas De Gendt komt er niet aan te pas in Tour: “Jongeren pakken ineens alles over”

Thomas De Gendt stelt vast dat hij er in de Tour de France voorlopig niet aan te pas komt. De koerswijze in de bergetappe naar Le Grand-Bornand heeft de rasaanvaller van Lotto Soudal aan het denken gezet. De nieuwe generatie is veel te sterk, ziet De Gendt. “Dan moet ik mijn conclusies trekken, mijn contract uitdoen en daarna is het tijd voor iets anders. Als ze beter zijn, dan is het zo”, vertelt hij aan Sporza.

“Ik heb gisteren de waardes geduwd van in een ontsnapping, alleen ben ik op 28 minuten geëindigd. Maar ik voel me even moe als na een vlucht. Een hoop renners rijdt gewoon sneller dan ik. Ik denk dus niet dat het voor mij zal zijn vandaag”, aldus De Gendt de dag nadien. Later deze Tour hoopt hij nog wel te scoren. “Ik moet hopen op een superdag. Dit jaar had ik al een superdag en toen won ik de etappe in Catalonië. Het kan dus, maar alles moet meezitten.”

“Eens moet de dag komen waarop de jongeren beter zijn, maar ze doen het gewoon heel abrupt. Normaal is dat geleidelijk, nu pakken ze ineens alles over en duwen ze de ouderen naar achteren”, stelt de 34-jarige coureur vast. “Dat is een harde vaststelling, maar het is niet anders. Ik kan niet verbeteren. Als ze te rap rijden, dan moet ik me daar bij neerleggen. Ik kan proberen en hopen op een superdag, maar als dat niet is, dan is het niet.”

‘Normaal rij ik met deze waardes de boel in stukken…’

Door die vaststelling denkt De Gendt ook al aan het naderende einde van zijn carrière. “Ik ben nu 34 en zal 36 zijn op het einde van mijn contract. Ik zal niet ineens nog vijf procent verbeteren, tenzij ik me met foute dingen bezig hou, maar dat zal ik niet doen”, zegt hij. De waardes die hij reed in de openingsfase, reed hij niet vaak. “Normaal rij ik met die waardes de boel in stukken, nu zat ik 100 meter achter op een groep van 70 renners. En ik was dan nog vertrokken van op de eerste rij.”