Thomas De Gendt excuseert zich voor uitspraken

Thomas De Gendt heeft via Twitter zijn excuses aangeboden aan de organisatie van de Giro d’Italia. De renner van Lotto Soudal uitte gisteren nog zijn zorgen over de veiligheid van de renners. De Belgische routinier schrijft nu dat hij zijn uitspraken deed op basis van onvolledige informatie.

“Het nieuws over de zeventien positieve politiemensen kwam twee uur voor de start. Op dat moment was er nog geen officiële verklaring van RCS. Dat gaf me de indruk dat ze probeerden de positieve resultaten te ‘verbergen'”, aldus De Gendt. “Ik had een uur later een interview met Sporza en sprak vanuit het hart over mijn zorgen. Dat was te snel, omdat ik op dat moment nog niet over de volledige feiten beschikte. Ik maakte opmerkingen die mogelijk schade zouden kunnen berokkenen aan RCS. Daarvoor wil ik mijn excuses aanbieden “, klinkt het.

“Dat ik mij onveilig voel vanwege COVID is een persoonlijk gevoel dat normaal is in de huidige situatie. Ik voel me niet onveilig tijdens de wedstrijden. Ik denk echt dat die veilig genoeg zijn”, besluit hij.

Thanks @DeGendtThomas , I can confirm that we @Lotto_Soudal are fully confident and proud of all the work done in those difficult times @giroditalia by @rcssport with Mauro Vegni and @LucaPapini to bring this race to Milano respecting the @UCI_cycling protocole. — John Lelangue (@johnlelangue) October 16, 2020