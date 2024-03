Niels Bastiaens • zondag 17 maart 2024 om 11:51 zondag 17 maart 2024 om 11:51

Thomas De Gendt denkt aan toekomst bij vrouwen- of belofteploeg

Ride Thomas De Gendt is bezig aan zijn allerlaatste seizoen als profrenner, een beslissing waar de ervaren Semmerzakenaar niet licht overging. Dat vertelt hij in zijn column in RIDE Magazine. Ook licht hij een tipje van de sluier op over zijn toekomstplannen.

“Het besluit om mijn carrière te beëindigen is al enkele jaren aan het sijpelen”, schijft de derde uit de Giro d’Italia van 2012. “Ik had het gevoel dat ik een eindpunt moest vastleggen. Niet alleen voor mezelf, maar ook uit respect voor mijn gezin. Mijn twee kinderen zien er steeds meer van af dat ik lange periodes weg van huis ben. Ze zijn tien en acht jaar oud, wat wil zeggen dat je ze niets meer kunt wijsmaken. Toen ze jonger waren, hadden ze geen tijdsbesef. Of ik dan twee weken of twee maanden niet thuis was, maakte dan weinig verschil. Intussen zijn ze er intensief mee bezig wat hun papa aan het doen is en waarom hij zo lang weg is. Ze willen hun papa dichter bij zich hebben”, schetst hij de familiale situatie.

“Dat geldt natuurlijk ook voor mezelf. Als je bezig bent met koersen, dan valt het gemis vaak nog mee. Je leeft in die periodes van dag tot dag, en je hebt eigenlijk geen moment vrije tijd. Maar het zijn de stages die door beginnen wegen. Zeker als je alleen op pad moet, dat vind ik hatelijke weken. Daar begin ik tegenop te zien. In die mate dat ik het niet nog een jaar op die manier zou willen doen. Mensen zien ons alleen aan de start van de wedstrijden, maar er komt veel meer bij het profwielrenner zijn kijken. In de eerste twee maanden van het jaar was ik, door alle koersen, stages en reisdagen samen, amper dertien dagen thuis. Op een heel jaar tijd kom je uit op 200 dagen, minstens”, rekent de prof van Lotto Dstny uit.

Daarom wil De Gendt graag uitbollen op een lager niveau. “Van profrenner naar helemaal niets, dat is een te grote stap. Misschien ga ik nog twee jaar in Azië koersen. In Oman heb ik al even gepolst bij Adne van Engelen over de gang van zaken bij zijn Thaïse ploeg.”

“Maar even goed ga ik meer gravelen en granfondo’s doen, om uiteindelijk af te bouwen naar een normale job. Ook de rol van ploegleider zou bij mij passen, maar om de hierboven genoemde redenen wordt het moeilijk om dat thuis uit te leggen. Misschien kies ik dan eerder voor een job bij een vrouwen- of belofteploeg. Daar heb je minder koersdagen en die wereld speelt zich ook wat dichterbij huis af.”