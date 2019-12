De Gendt: “Als je ‘maar’ een Porsche bent, moet je niet de prijs van een Ferrari vragen”

Thomas De Gendt (33) is eind 2020 einde contract bij Lotto Soudal. Beide partijen hebben de intentie om dat verblijf te verlengen. “We hebben een contractvoorstel gedaan, maar dat is voor onbepaalde tijd in de vriezer beland”, vertelt de Oost-Vlaming. “Maar ik wil toch liever niet te lang wachten.”

“Ja, het is de bedoeling dat we langer doorgaan”, antwoordt De Gendt op de vraag of hij graag bij Lotto Soudal zou blijven. “Maar ik wil niet dat het te lang aansleept. Vanaf april kom je bij de belangrijke koersen en uit ervaring weet ik dat je dan beter kan wachten tot na de Tour en afwachten wat daarin gebeurt.”

Dat het financiële aspect een belangrijke rol speelt, steekt De Gendt niet onder stoelen of banken. “Ik zit bijna in de herfst van mijn carrière en dan hou je daar toch iets meer rekening mee dan als je jong bent. Anderzijds is het zeker niet de bedoeling om het onderste uit de kan te halen. Ik zal mijn prijs niet te hoog leggen. Je moet ook niet de prijs van een Ferrari vragen als je ‘maar’ een Porsche bent”, lacht hij. “Met een Porsche is ook niets fout, toch?”

Vriezer

De Gendt en zijn management hebben overigens al een eerste voorstel gedaan. “Maar dat is voor onbepaalde tijd in de vriezer beland. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat werd gewacht op een beslissing van Caleb Ewan. Dat begrijp ik. Caleb pakt een grote hap uit het budget weg. Maar dat is nu rond, hoorde ik.”

“Voor alle duidelijkheid, ik denk niet te veranderen”, wil De Gendt nog kwijt. “Ik ben overtuigd dat we op dezelfde lijn geraken. Dan moet ik mij ook geen zorgen meer maken. Want dat is het enige waar ik wat bang voor ben: dat ik in een scenario zoals Campenaerts zou terechtkomen. Maar ik denk dat de ploeg dat ook niet wil.”