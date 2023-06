Thijs Zonneveld en Piotr Havik al vroeg uit Unbound Gravel 200

Thijs Zonneveld en Piotr Havik hebben weinig plezier beleefd aan de populaire Amerikaanse gravelkoers Unbound Gravel 200. Havik kreeg al vroeg in de koers af te rekenen met materiaalpech, Zonneveld kwam dan weer ten val.

Havik moest al erg snel de handdoek gooien, na onoverkomelijke problemen met zijn derailleur. Zonneveld kwam dan weer hard ten val, met een bebloede knie tot gevolg. “Game over”, was zijn veelzeggende boodschap op Twitter. “Ik ga nu naar het ziekenhuis voor hechtingen en om te kijken of mijn knieschijf niet is gebroken.”

Unbound Gravel is een van de zwaarste gravelkoersen ter wereld in de Amerikaanse staat Kansas. Eerder heette de wedstrijd Dirty Kanza. De hoofdwedstrijd is ieder jaar de 200 mijl, ook wel 322 kilometer over onverharde wegen. In totaal doen er tijdens deze zeventiende editie 4.000 deelnemers mee aan de verschillende afstanden.

Ivar Slik verdedigt zijn titel bij de mannen, tegen onder meer Jan Bakelants, Laurens ten Dam, Jasper Ockeloen, Paul Voss, Lachlan Morton, Keegan Swenson, Peter Stetina, Alex Howes, Alexey Vermeulen en Ian Boswell.

De organisatie van Unbound Gravel heeft voor de 2023-editie enkele regelwijzigingen doorgevoerd. Zo is het gebruik van een aerodynamisch stuur, verlengstukken en bevestigingsklemmen niet meer toegestaan voor elite-categorieën. Daarnaast gaat de organisatie willekeurige dopingcontroles uitvoeren bij de elite-categorieën.

