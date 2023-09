Youri IJnsen • woensdag 20 september 2023 om 18:30

Thijs Rondhuis zette VAM-berg en Dak van Drenthe op de kaart: “Je waant je heel even in de Alpen of Pyreneeën”

Interview Het Europees kampioenschap wielrennen op de weg 2023 is misschien wel hét absolute hoogtepunt voor Courage Events, het bedrijf van koersorganisator Thijs Rondhuis. Met onder meer Olympia’s Tour en de Ladies Tour in zijn portefeuille, organiseerde hij in de coronajaren met succes drie edities van het NK op de VAM-berg. Daar kwam nog een EK veldrijden bij en nu dus het EK op de weg. Mét de toevoeging van het gloednieuwe Dak van Drenthe. “Je waant je heel even in de Alpen of Pyreneeën”, zegt hij daarover tegen WielerFlits.

Wielerkenners zullen meteen opmerken dat de VAM-berg – of Col du VAM, zoals de Drenten hun recreatie-vuilnisbelt ook wel noemen – de laatste jaren een vaste prik zijn geweest in de wedstrijden van Rondhuis. “Waarom ik de helling omarmd heb, moet je onderverdelen in twee facetten”, zegt de Groninger. “Enerzijds organiseer ik een aantal etappekoersen die je zo aantrekkelijk mogelijk wilt maken, met onder andere zware ritten. Op de VAM-berg kun je een selectief parcours aanbieden. Zeker wanneer je door een etappeschema technisch gezien moeilijk in Zuid-Limburg komt. De VAM-berg is een prima alternatief. Het tweede facet is dat het een verkeersluw gebied is. Je kunt er relatief veilig en goed een wielerwedstrijd organiseren.”

Dak van Drenthe allesbepalende factor

Met het nieuwe Dak van Drenthe naast de oorspronkelijke twee hellingen op het VAM-terrein, krijgt het gebied er een extra moeilijkheid bij én legio mogelijkheden om de kuitenbijters van meerdere kanten op te rijden. “Daarnaast kun je flexibel zijn en je bijvoorbeeld aanpassen aan de situatie of weersverwachting. Toen Het Dak eind augustus klaar was, was het mijn eerste reactie dat we de klim andersom moesten rijden dan oorspronkelijk gepland was voor het EK. Daardoor zitten er drie hellingen in, want de kasseiklim kan er dan ook bij. Dat maakt het een stuk zwaarder. Bauke Mollema zei dat ook. Hem heb ik op de eerste dag Het Dak van Drenthe al laten testen.”

Door de opeenvolging van de drie hellingen, is er één type renner dat wedstrijden waarin Het Dak van Drenthe is opgenomen in de finales altijd komt bovendrijven. “Waar bijvoorbeeld het NK-parcours van 2020, 2021 en 2022 (gewonnen door respectievelijk Mathieu van der Poel, Timo Roosen en Pascal Eenkhoorn, red.) op de grens zat of een pure sprinter dat wel of niet zou aankunnen, ga je met de toevoeging van het Dak van Drenthe daar overheen. De échte klassieke renners, jongens die goed omhoog kunnen: Het Dak stelt hen in staat om het verschil te maken in wedstrijden die over dit terrein gaan. Een pure sprinter gaat hier niet winnen, dat geloof ik niet.”

Duurzaam karakter boost voor regio

De VAM-berg, later de Muur van Emmen en nu Het Dak van Drenthe. Die provincie beschikt sinds vijf jaar – en nu voor het eerst – over drie geasfalteerde vuilnisbelten. Dat trekt aan, zo blijkt. “Ondernemers merken dat de de laatste jaren al op. De toeristische sector is daar intussen ook op ingericht. Het gebied rondom het VAM-terrein is nu al een aanjager voor het toerisme in de regio. Met de NK’s en ook het EK veldrijden is het al heel goed gelukt om de VAM-berg op de kaart te zetten. In Nederland en België hoef je geen wielerliefhebber meer uit te leggen wat de VAM-berg is of waar-ie ligt. Er is niemand die iets met fietsen heeft, die de VAM niet meer kent.”

“Dat merk je ook als je ziet hoeveel wielrenners, fietsers, elektrische fietsen, wat er allemaal rondrijdt. Het is echt een impuls voor de regio. Het EK op de weg is de kers op de taart”, stelt Rondhuis. “Elke keer als ik op de VAM-berg ben, hebben we met elkaar snel de neiging om het normaal te vinden. Maar het is gewoon een afvalberg, hè. En het is niet alleen wielrennen wat hier gebeurt, het is een prachtig recreatiegebied. Je kunt ar wandelen, hardlopen, mountainbiken, paardrijden. Maar aan de andere kant zie je de rookwolken uit de pijpen komen. De VAM-berg blijft een uniek voorbeeld van duurzaamheid. Hoe je van iets lelijks iets moois kunt maken.”

Eigen klassieker

Voordat de VAM-berg als recreatiegebied gecreëerd werd, was de enige weg die er toen overheen lag al een kenmerkend onderdeel van de Ronde van Drenthe. De laatste jaren voegde Rondhuis zijn koersen daaraantoe. Met het nieuwe Dak van Drenthe zal dat ook niet veranderen. “Dat zullen we zien, want dat hangt van verschillende factoren af. Het moet in balans zijn met rittenschema’s en er zit een financieel aspect aan. Ook dit soort ritten moeten betaald worden. Het is een feit dat het Dak van Drenthe een prachtige klim is. Het is verkeersluw, dat is interessant. Maar je moet ook rekening houden met het aantal wielerevenementen die er per jaar plaatsvinden. De omgeving vindt daar ook iets van. Dus daarin moeten we de komende jaren een juiste balans vinden.”

Een UCI 1.1-klassieker met een finish op een van de hellingen zou er echter niet misstaan. “Ja…”, glundert Rondhuis. “Dat is wel iets dat door mijn hoofd speelt. Ik ben weleens in Canada geweest, bij de GP van Québec en Montréal. Zoiets zou hier ook zeker kunnen. Misschien in combinatie met andere koersen, zoals de Ronde van Drenthe, de Slag om Norg of de BetCity Elfstedenrace. Maar daarvoor zijn meerdere partijen nodig. Feit is wel dat het Dak van Drenthe de zwaarste klim is met het hoogste stijgingspercentage. Doordat er een haarspeldbocht in zit, heb je wel echt de beleving van een klim. Daarna volgt een plateau van zo’n vierhonderd meter. On-Nederlands, het is echt supergaaf! Ik ben onder de indruk van Het Dak, het zou zonde zijn er niets mee te doen.”

Tijdens de coronapandemie werd er zelfs eventjes gerept over een WK op de VAM-berg, nadat de Zwitserse overheid het evenement in Martigny en Aigle had verboden. Maar dat ziet Rondhuis niet meer gebeuren. “In Nederland willen we altijd alles mooier en grootster maken. Maar het is ook wel de kunst om te genieten van een moment. Het EK is voor Drenthe letterlijk een hoogtepunt. In de toekomst zijn dit soort evenementen financieel niet meer haalbaar voor de provincie. Het EK kost bijna drie miljoen, waarbij maar de helft overheidsgeld is. Het is een applaus waard dat de andere helft uit het bedrijfsleven komt. Een WK lijkt me niet aan de orde, want dan praat je over minimaal twaalf miljoen euro. Zeg nooit, nooit. Maar dit lijkt me wel het hoogst haalbare.”

Geen Mathieu van der Poel op EK is geen ramp

Wat dat betreft is het jammer dat de Nederlandse wereldkampioen Mathieu van der Poel niet in actie komt, want dat had het affiche wel echt afgemaakt. “Of ik nog geprobeerd heb hem hier te krijgen? Nee, omdat we weten dat hij in hetzelfde weekend het Test Event voor de olympische mountainbike-wedstrijd in Parijs doet. We weten welke ambities hij daar volgend jaar heeft. Ik ben er daarom niet vanuit gegaan dat het een reële optie was dat Mathieu hier zou rijden. Hij wil volgend jaar voor olympisch goud gaan. Dan lijkt het me volstrekt logisch dat hij het EK overslaat. Omdat ik daar vanaf het allereerste begin vanuit ben gegaan, kan dat ook niet tegenvallen.”

“Maar dat is ook het mooie”, gaat hij verder. “Dit EK is veel meer dan alleen wielrennen. Er gebeurt zo veel in de provincie, het heeft zo veel draagvlak. Iedereen begrijpt waarom Mathieu er niet is, dat is glashelder. En we zijn hier snel tevreden. Drenthe is dolblij dat Wout van Aert en Lotte Kopecky wel rijden. Ik kan alleen maar een zo’n aantrekkelijk mogelijk parcours en evenement neerzetten. Dat gaat zeker lukken met de nieuwe klim. Als je nu bij de finish of nabij de keienstrook staat, dan zie je een prachtig schouwspel. Je waant je echt even in de Pyreneeën of Alpen. Je ziet ze veel en lang rijden. Zeker met alle faciliteiten die we hebben: grote tenten, goede toiletvoorzieningen en grote tv-schermen. Het gaat supergaaf zijn om straks bij het EK te zijn!”