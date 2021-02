Thijs Aerts maakt rentree in Sluitingsprijs Oostmalle

Goed nieuws vanuit het kamp van Baloise Trek Lions: Thijs Aerts zal aanstaande zondag in de Sluitingsprijs van Oostmalle zijn rentree in het veld maken. Aerts blesseerde in januari zijn hand na een val op training en lag sindsdien in de lappenmand.

Aerts verbrijzelde bij zijn val een vingerkoortje aan de wijsvinger van zijn linkerhand. De Belg ging in het AZ Sint-Jozef in Malle onder het mes. Bij de operatie werd een pin geplaatst. De 24-jarige broer van Toon Aerts moest uiteindelijk passen voor de kampioenschappen en andere belangrijke veldritten in de maanden januari en februari.

Zijn ploeg laat vandaag echter via social media weten dat Aerts weer fit genoeg is om te starten in Oostmalle, wat ook meteen de laatste cross van het seizoen is. Aerts reed voor zijn valpartij onder meer naar een negende plaats in de Wereldbeker van Dendermonde. Ook werd hij vierde in de EKZ-cross van Bern en achtste in de Poldercross in Kruibeke.