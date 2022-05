Thibaut Pinot wil voor bolletjestrui gaan in Tour de France

Thibaut Pinot heeft zijn oog laten vallen op de bolletjestrui van de Tour de France van deze zomer. Of hij in staat is om mee te doen voor het algemeen klassement weet de Franse klimmer nog niet, maar het bergklassement vindt hij alvast een mooi doel.

Pinot keert deze zomer na een jaar afwezigheid terug in de Tour de France. In 2020 stond hij voor het laatst aan het vertrek van de ronde, maar zijn deelname draaide dat jaar uit op een desillusie en een val zorgde voor aanhoudende rugproblemen. “Een overwinning in de Tour is altijd mooi”, zei de Franse renner, die in 2019 voor het laatst een dagzege boekte, in gesprek met persbureau AFP. “Ik heb nog nooit de bergtrui gewonnen. Ik droom al van deze trui sinds ik een kind was.”

Tussen nu en de start van de Tour moet Pinot wel nog wat werk verzetten en komende maand verschijnt hij aan de start van de Ronde van Zwitserland. “De Ronde van Zwitserland zal me veel antwoorden geven. Fysiek had ik wat antwoorden verwacht van de Tour of the Alps en de Tour de Romandie, die heb ik gekregen. Het valt nog te bezien of ik in staat ben om mijn plaats aan kop van het peloton te vinden en de schouders tegen die van de anderen te zetten.”